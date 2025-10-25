Nyert és már hatodik a tabellán a komáromi KFC

A hazaiak kezdőjében ezúttal is ott volt a palásti Križan Richard, aki már a találkozó 3. percében sárga lapot kapott, de ennek ellenére végig a pályán maradt. A komáromiaknál a sérüléséből felépülő Krčík volt a jobbhátvéd, így Šmehyl feljebb tolódhatott a középpályára, amelynek közepén ezúttal is a jól összeszokott Žák–Ožvolda-tandem kapott bizalmat.

A mérkőzést a vendégek kezdték aktívabban, de nagy helyzetig nem jutottak. Tamás a 11. percben jegyezte első ígéretes lehetőségét, de lövése nem talált kaput. Ezt követően lassan felébredtek a hazaiak, és egyre többet birtokolták a labdát, mégis Rudzan jutott lövőhelyzetbe, de távoli kapáslövését könnyen fogta Húdok.

A hazaiak pontrúgások és beadások után próbáltak veszélyt kialakítani Száraz kapuja előtt, de a KFC kapusának komoly védése nem akadt. Egy esetben, Suleiman beadása után, a hosszú oldalon üresen érkező Skovajsa ugyan beleért fejjel a labdába, de irányítani nem tudta, és az alapvonalon ment ki a labda.

A másik oldalon Šmehyl szögleteiben volt benne a veszély, de a védők nyerték a kapu előtti párharcokat. A félidő legnagyobb helyzetét a ráadásban Križan hagyta ki: egy szabadrúgás után elöl maradt, és a következő akciónál három méterre a kaputól belekapott Besille passzába, de irányítani nem tudta a labdát, ami mellé szállt.

A szünet után újra a komáromiak kezdtek jobban, szépen építették támadásaikat, Žák lövésénél pedig a kapus védett.

Egy óra játék után a cseh középpályás előkészítő szerepben jeleskedett: remekül ugratta ki a tizenhatoson belül keresztbe mozgó Tamást, aki a kifutó Hédok mellett eltolta a labdát, majd elesett. A kontakt nem volt kérdéses, így Sučka azonnal a tizenegyespontra mutatott, és a VAR is jóváhagyta az ítéletet.

A végrehajtó Šmehyl volt, aki magabiztosan a hálóba lőtt, 0:1.

A folytatásban szokás szerint szervezetten védekezett a Komárom, de a hazai csapat is eljutott néhány helyzetig. Suleiman és Kasana előtt is adódott lehetőség, de mindketten fölé fejeltek, Pillár pedig egy hasonló szituációban nagyot mentett.

Öt perccel a rendes játékidő vége előtt még nehezebb helyzetbe került a Trenčín: Suleiman egy műesés utáni reklamálásért megkapta második sárga lapját, így villant a piros.

Ricardo Moniz csapata ennek ellenére még próbált támadásba lendülni és egyenlíteni, de az utolsó helyzet a hosszabbításban Kiss Filip előtt adódott, de lövése elkerülte a kaput.

A komáromiak – a kupameccseket is beleszámítva – így már hat mérkőzés óta veretlenek, és sorozatban negyedik győzelmüket aratták.