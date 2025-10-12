Sport

Neymar ismét együtt játszhat Messivel és Suárezzel

Neymar az FC Barcelona után az Inter Miami labdarúgócsapatában ismét együtt játszhat Lionel Messivel és Luis Suárezzel – írta a Daily Mail.

A londoni lap értesülése szerint a brazil csatár az után igazolhat az argentin és az uruguayi sztárfutballista jelenlegi amerikai együtteséhez, hogy szerződése lejár brazil klubjával, a Santosszal az idei év végén.

A három játékos a spanyol élcsapatban 2014 és 2017 között futballozott együtt, összesen 364 gólt szereztek és 173 gólpasszt adtak közös szerepléseik alkalmával. A 2014/15-ös szezonban a Barcelona triplázott, megnyerve a Bajnokok Ligáját, a spanyol bajnoki címet és a nemzeti kupát. A katalánoktól 2017-ben igazolt át a Paris Saint-Germainhez, a francia klub akkor világrekordot jelentő 222 millió eurót fizetett a Barcának érte.

A PSG után, 2023 augusztusától a szaúd-arábiai al-Hilalban játszott, amely 2025 januárjában felbontotta a szerződését.

A 33 éves Neymar – aki 79 gólt szerzett a brazil válogatottban, s ezzel a legeredményesebb a nemzeti csapat történetében – a Santosszal előbb hat hónapra szóló szerződést írt alá, később az idei év végéig meghosszabbította azt.

