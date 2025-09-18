Csütörtökön képernyőre kerül a Leverkusen, a Galatasaray és a Manchester City is.
Newcastle–Barcelona BL-mérkőzés a tévében
LABDARÚGÁS
12.00 – ARENA SPORT 1: ZAK Praha–Almati, minifoci BL
13.00 – ARENA SPORT 1: AET Zagreb–Brno, minifoci BL
15.00 – ARENA SPORT 1: Humenné–Private Rooftop Budapest, minifoci BL
16.00 – ARENA SPORT 1: Al Hana Sarajevo–Trenčín, minifoci BL
16.00 – M4 SPORT: FTC–Valerenga, női BL-selejtező
18.00 – STVR ŠPORT: Georgia–Szlovákia, futsal-Eb-selejtező
18.45 – NOVA SPORT 3: Club Brugge–Monaco, BL
18.45 – NOVA SPORT 4: Köbenhavn–Leverkusen, BL
20.00 – M4 SPORT: Magyarország–Románia, futsal-Eb-selejtező
20.00 – ARENA SPORT 1: Oviedo–ZAK Praha, minifoci BL
20.00 – STVR ŠPORT: Bambariaci Martin–ZEL Martin, minifoci Niké Liga
21.00 – NOVA SPORT 3: Frankfurt–Galatasaray, BL
21.00 – NOVA SPORT 4: Newcastle–Barcelona, BL
21.00 – NOVA SPORT 5: Sporting–Kajrat Almati, BL
21.00 – NOVA SPORT 6: Manchester City–Napoli, BL
21.15 – STVR ŠPORT: Zvolen–Nitra, minifoci Niké Liga
JÉGKORONG
19.45 – SPORT 2: Servette–Fribourg, svájci liga
KÉZILABDA
18.45 – SPORT 1: Füchse Berlin–Aalborg, férfi BL
19.00 – NOVA SPORT 1: Hannover–Kiel, Bundesliga
20.45 – SPORT 1: Barcelona–Magdeburg, férfi BL
TENISZ
6.15 – STVR ŠPORT: Kazahsztán–USA, Billie-Jean King-kupa
7.00 – CANAL+ 2: WTA, Szöul
7.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Csengtu
7.30 – PREMIER SPORT 1: ATP, Hangcsou
10.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Bad Waltersdorf
11.00 és 15.00 – STVR ŠPORT: Japán–Nagy-Britannia, Billie-Jean King-kupa
ATLÉTIKA
12.00 – M4 SPORT, EUROSPORT 1: Vb, Tokió
KÜZDŐSPORT
18.00 – M4 SPORT: Birkózó-vb
SZNÚKER/BILIÁRD
15.30 és 20.00 – EUROSPORT 1: Sznúker, English Open
KERÉKPÁR
13.00 – STVR ŠPORT. EUROSPORT 2: Szlovák körverseny, 2. szakasz
15.00 – EUROSPORT 2: Luxemburgi körverseny, 2. szakasz
RÖGBI/AMERIKAIFOCI
2.10 (péntek) – NOVA SPORT 1: Buffalo–Miami, NFL
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.