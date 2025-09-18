Sport

Newcastle–Barcelona BL-mérkőzés a tévében

tv-ben
Kép: TASR/AP
Lencsés Zoltán
Lencsés Zoltán

Csütörtökön képernyőre kerül a Leverkusen, a Galatasaray és a Manchester City is.

LABDARÚGÁS

12.00 – ARENA SPORT 1: ZAK Praha–Almati, minifoci BL

13.00 – ARENA SPORT 1: AET Zagreb–Brno, minifoci BL

15.00 – ARENA SPORT 1: Humenné–Private Rooftop Budapest, minifoci BL

16.00 – ARENA SPORT 1: Al Hana Sarajevo–Trenčín, minifoci BL

16.00 – M4 SPORT: FTC–Valerenga, női BL-selejtező

18.00 – STVR ŠPORT: Georgia–Szlovákia, futsal-Eb-selejtező

18.45 – NOVA SPORT 3: Club Brugge–Monaco, BL

18.45 – NOVA SPORT 4: Köbenhavn–Leverkusen, BL

20.00 – M4 SPORT: Magyarország–Románia, futsal-Eb-selejtező

20.00 – ARENA SPORT 1: Oviedo–ZAK Praha, minifoci BL

20.00 – STVR ŠPORT: Bambariaci Martin–ZEL Martin, minifoci Niké Liga

21.00 – NOVA SPORT 3: Frankfurt–Galatasaray, BL

21.00 – NOVA SPORT 4: Newcastle–Barcelona, BL

21.00 – NOVA SPORT 5: Sporting–Kajrat Almati, BL

21.00 – NOVA SPORT 6: Manchester City–Napoli, BL

21.15 – STVR ŠPORT: Zvolen–Nitra, minifoci Niké Liga

JÉGKORONG

19.45 – SPORT 2: Servette–Fribourg, svájci liga

KÉZILABDA

18.45 – SPORT 1: Füchse Berlin–Aalborg, férfi BL

19.00 – NOVA SPORT 1: Hannover–Kiel, Bundesliga

20.45 – SPORT 1: Barcelona–Magdeburg, férfi BL

TENISZ

6.15 – STVR ŠPORT: Kazahsztán–USA, Billie-Jean King-kupa

7.00 – CANAL+ 2: WTA, Szöul

7.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Csengtu

7.30 – PREMIER SPORT 1: ATP, Hangcsou

10.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Bad Waltersdorf

11.00 és 15.00 – STVR ŠPORT: Japán–Nagy-Britannia, Billie-Jean King-kupa

ATLÉTIKA

12.00 – M4 SPORT, EUROSPORT 1: Vb, Tokió

KÜZDŐSPORT

18.00 – M4 SPORT: Birkózó-vb

SZNÚKER/BILIÁRD

15.30 és 20.00 – EUROSPORT 1: Sznúker, English Open

KERÉKPÁR

13.00 – STVR ŠPORT. EUROSPORT 2: Szlovák körverseny, 2. szakasz

15.00 – EUROSPORT 2: Luxemburgi körverseny, 2. szakasz

RÖGBI/AMERIKAIFOCI

2.10 (péntek) – NOVA SPORT 1: Buffalo–Miami, NFL

sport a képernyőn
sport a tévében
sport a tv-ben
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?