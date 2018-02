A negyedik helyről rajtol a DAC, így készülnek a folytatásra

A DAC vasárnap (14.00) a sereghajtó senicai csapat otthonában kezdi meg a tavaszi idényt. A sárga-kékek bíznak benne, hogy sikeresen rajtolnak.

Hatalmas változások történtek az erdőháti együttesnél, dél-amerikai tulajdonosok vették át a klubot, és a téli szünetben tizenkét új játékos érkezett. Ladislav Hudec vezetőedzőt a holland Ton Caanen váltotta fel.

Tudják ezt a dunaszerdahelyiek, ezért nagyon komolyan veszik az összecsapást. „Rendkívül nehéz meccs vár ránk a szívós erdőhátiak otthonában. Új trénerük van a hazaiaknak, és egy tucat játékost igazoltak. Nagyon motiváltan várják a ligarajtot. De mi is készen állunk, jó eredménnyel szeretnénk nyitni” – jelentette ki Marco Rossi, a DAC olasz vezetőedzője a szerdai sajtótájékoztatón.

A dunaszerdahelyiek a negyedik helyről várják a folytatást, még három forduló van hátra az alapszakaszból, amely után a felsőházban és az alsóházban folytatódnak a küzdelmek. A DAC mindenképpen az elitcsoportban akar szerepelni.

„Úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült a felkészülés. Voltak jó és gyengébb meccseink is. Erőnlétileg remek állapotban vagyunk, mentálisan viszont még van hova javulnunk, hiszen a mérkőzéseken több olyan periódus is akadt, amelyek során nem a megfelelő módon koncentráltunk. Szerintem vasárnapra százszázalékosak leszünk – mondta Kalmár Zsolt a DAC honlapjának. – Ami a nyitómeccset illeti, hallottam, hogy sok új játékosuk és új edzőjük is van a senicaiaknak. Nem lesz könnyű meccs, hiszen idegenben lépünk pályára, és valószínűleg a talaj sem lesz olyan minőségű, amely a mi játékunknak kedvezne. Harcos összecsapásra számítok, de a három pontért utazunk.”

A dunaszerdahelyi csapat a senicai összecsapást követően kétszer a MOL Arénában játszik, előbb a nagymihályi együttest, majd a listavezető nagyszombati Spartakot fogadja.