Négy földrész tini tőrözői Somorján – felbukkant egy hazai vívócsillag

Budapest mögött

Közel 50 önkéntes szervezőmunkája nyomán valósult meg az U17-es korosztályban lebonyolított egyéni és csapatverseny. A vívólétszámot tekintve Budapest után éppen Somorja áll a második helyen az Ek-sorozatban. Olyan további városok társaságában, mint Varsó, Marseille, Nürnberg vagy Szófia. Bár még nem kötelező, de videóbírót csak Somorján használnak, ebben kitűnnek a többiek közül. Előzetes számítások szerint negyedmillió eurós bevétele lett a városnak és a somorjai szolgáltatóknak a rangos sporteseményből.

Minőségi pástokon

Gyorsan pörögtek a csörték az idei nyári Universiadéról, Essenből ajándékba kapott minőségi pástokon. Világversenyek döntőjére jellemző padlótakarással. A fiúknál brit, a lányoknál román elsőség született. Fiúcsapatban Lengyelország, a lányokéban Törökország győzött, Magyarország mindkét számban második lett. Szlovákia – szinte csak somorjai tőrözővel – a lányoknál a 17. helyen, a fiúknál a mezőny végén zárt.