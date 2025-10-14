Az esseni Universiade pástjain folytak a csörték (Fotók: somorjai vívóklub)
Négy földrész tini tőrözői Somorján – felbukkant egy hazai vívócsillag
Ismét hatalmas mezőny gyűlt össze Somorján a hagyományos Samaria-kupa kadett tőrviadalon, melynek 33. felvonása újra az Európa-kupa-sorozatba tartozott. Három napon át 433 vívó lépett pástra négy földrész 33 országából.
Budapest mögött
Közel 50 önkéntes szervezőmunkája nyomán valósult meg az U17-es korosztályban lebonyolított egyéni és csapatverseny. A vívólétszámot tekintve Budapest után éppen Somorja áll a második helyen az Ek-sorozatban. Olyan további városok társaságában, mint Varsó, Marseille, Nürnberg vagy Szófia. Bár még nem kötelező, de videóbírót csak Somorján használnak, ebben kitűnnek a többiek közül. Előzetes számítások szerint negyedmillió eurós bevétele lett a városnak és a somorjai szolgáltatóknak a rangos sporteseményből.
Minőségi pástokon
Gyorsan pörögtek a csörték az idei nyári Universiadéról, Essenből ajándékba kapott minőségi pástokon. Világversenyek döntőjére jellemző padlótakarással. A fiúknál brit, a lányoknál román elsőség született. Fiúcsapatban Lengyelország, a lányokéban Törökország győzött, Magyarország mindkét számban második lett. Szlovákia – szinte csak somorjai tőrözővel – a lányoknál a 17. helyen, a fiúknál a mezőny végén zárt.
Kis vívócsillag és társai
Nagy József, a rendező Somorjai Vívóklub mindenes vezetője edzőként mérlegelte lapunknak védencei szereplését.
„A fiúknál a kiugró évek után hullámvölgybe kerültünk. A lányok mezőnyében legjobbunk, Forgách Nina 20. lett, ami nem rossz eredmény. Ide vártuk őt, még egy körrel tovább is mehetett volna, mert több volt benne. Hozzáteszem: otthon a legrosszabb vívni, mert a sok szülő előtt nagy nyomás nehezedik a gyerekekre
– mondta Nagy. –
De van egy lány köztük, a mindössze 12 éves Világhy Karolina Kinga, aki szereti az ilyen helyzeteket. Nem stresszel, élvezi, amit csinál. Egyéniben megverte a múltkori zágrábi verseny horvát győztesét, 0:6-ról indulva, majd 97. lett a jóval idősebbek között. Becserélése után a csapatban is bizonyította felkészültségét. Ismét van egy kis vívócsillagunk!”
A szakember hozzátette, szívfájdalma a lányok csapatversenye. Erőnyerőként a magyar II-es csapattal találkoztak a folytatásban, őket meg kellett volna verniük, de három tussal kikaptak.
„Pedig a tizenhatba vártam a lányokat”
– jegyezte meg Nagy.
Egyéni, fiúk (225 induló): 1. Mohammed Belbouab (brit) … 7. Bánhidi Balázs (magyar), 186. Jakub Svetlanský (Somorja)
Lányok (208): 1. Alexandra Adoch (román) … 17. Grosz Fiona (magyar), 20. Forgách Nina (Somorja).
Csapat, fiúk (43, 17 ország): 1. Lengyelország, 2. Magyarország, … 43. Szlovákia.
Lányok (36, 13): 1. Törökország, 2. Magyarország, 17. Szlovákia. (Forgách Nina, Martina Pošvancová, Világhy Boglárka Blanka, Világhy Karolina Kinga).
Elégedett európai elnök
Eljött Somorjára az Európai Vívószövetség elnöke, a luxemburgi Pascal Tesch is, aki végignézte az egyéni versenyeket. Nagyon tetszett neki a helyszín és a szervezés. Elvitték az X-bionic sphere sportlétesítményeibe. Felvetette, hogy edzőtáborokat, edzőképzést is tarthatna az általa irányított szervezet a csölösztői komplexumban.
Nagy József még hozzátette, hogy november végén, Somorján először lesz junior Világkupa-viadal, ahol újabb szervezői bravúrra lesz szükség:
„A Samaria-kupa is az összefogás gyümölcse volt, klubtársaimmal, korábbi versenyzőkkel, de különösképpen Forgách Péter edzőnk hathatós hozzájárulásával, meg a szülők nélkülözhetetlen segítségével sikerült lebonyolítanunk. Bizonyítva, hogy valóban családi klub vagyunk. Köszönet jár érte mindenkinek.”
