A nap játékosa: Ahmed Musa (Nigéria)

Nigéria Musa két góljával győzött Izland ellen 2:0-ra, s ezzel a saját és Argentína továbbjutási esélyeit is életben tartotta.

Musa az első gól előtt csodálatos mozdulattal vette le a középre ívelt labdát, és második érintésből a hálóba lőtt. Ezzel ő lett az első nigériai futballista, aki két vb-n is gólt tudott szerezni. Musa pedig még fokozta is a show-t, előbb óriási kapufát lőtt, majd védőjét lefutva, a kapust is kicselezve az üres kapuba passzolt.