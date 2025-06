Nagyon közel jártak a bravúrhoz a szlovákok az U21-es Eb nyitómeccsén

A szlovákok 15 percig állták a sarat és nem engedték helyzetbe kerülni a labdával klasszisokkal jobban bánó spanyolokat. Aztán viszont az ibériaiak két, kísértetiesen hasonló góllal megtörték a hazaiak ellenállását és érzésre el is döntötték a találkozót.

A szlovákok ízelítőt kaptak a spanyol tempóból, amit a zömében már La Ligában stabilan játsszó játékosok diktáltak.

A szurkolás lelkes, de esetlen és koordinálatlan volt a Nemzeti Futballstadionban – a „Slovensko” és a „My chceme gól” skandálásán kívül nem igazán futotta másra (viszont a sokszor feleslegesen fontoskodó játékvezető sikeresen kiváltotta a szurkolókból a dühöt).

A szurkolásból is érződött, hogy Szlovákia még csak ismerkedik a nagyobb sportesemények szervezésével, és ezt mi magunk is a technikai részletekkel kapcsolatban is megtapasztaltuk: az egyedi QR kódunkat állítólag már érkezésünk előtt felhasználták a parkolóban, a privát wifi pedig használatra alkalmatlan volt.

A szlovákok egyébként nem adták fel, két komolyabb lehetőségük volt a szépítésre.