Nagy küzdelmet igen, gólt nem hozott a komáromiak meccse

Hazai oldalon, a megszokottól eltérően, már 40 perccel a kezdő sípszó előtt megérkezett a kemény mag. A Klapka Divízió tagjai pedig tettek róla, hogy a bemelegítés alatt ne csak a szokásos retro slágerek adják a hangulatot, de ők is biztatták a csapatot, valamint Radványi Miklós vezetőedző is megkapta a neki járó üdvözlést.

A KFC trénere nem számíthatott a megbetegedő Špiriakra, így a védelemben a felépülő Šimko és az eltiltása után visszatérő Pillár kapott lehetőséget. A támadóhármast ezúttal Bayemi, Mashike és Tamás alkotta. A vendégeknél nagy hiányzó volt Martin Regáli, aki 5. sárga lapja miatt nem állhatott Vladimír Cifranič rendelkezésére.

A mez őnyjáték dominált

A csapatok bevonulásakor ezúttal is a Klapka-induló szólt, a hazai táborban pedig előkerültek a lila füstbombák is. Az eperjesieket a vendégszektorban 25-30 fő buzdította. A szokásosan kevés néző ellenére jó hangulatban kezdődött a találkozó.

Bár a 10-12 fokos hőmérséklet nem kedvezett a drukkereknek, a Duna-parti csapat továbbra is több, a helyszínen lévő szurkolót érdemelne.

Az első percekben a Tatran lendült támadásba, de csak egy szöglet után keresztbe lőtt labdánál tudtak veszélyeztetni. A másik oldalon előbb Mashike lőtt, de csak az előtte álló Sipľakot találta orrba. Ápolni is kellett a vendégek védőjét. A 15. percben Kiss kényszerítőzött Mashikével majd lőtt, de Bajza szépen védett.

Nem sokkal később Olejník került lövőhelyzetbe, de Száraznak nem kellett közbeavatkoznia, mellé ment a labda.