Nagelsmann az érzelmeket hiányolta a német focisztároktól (FOTÓK)

Rég nem látott remek teljesítményt nyújtva, komoly szenzációt okozva győzött 2:0-ra a szlovák labdarúgó-válogatott Németország ellen a vb-selejtezők nyitányán. Meghallgattuk a főszereplők véleményét.
Három kulcsfigura
A csütörtök esti mérkőzés után először a játékosok álltak az újságírók elé – pontosabban a szlovák válogatott három labdarúgója, akiknek kulcsszerepük volt a győzelemben. A kezdőcsapatban most debütált, mindössze 19 éves Leo Sauer például olyan természetességgel szlalomozott a német védők között, mintha ez napi gyakorlat lenne a számára.
Erősségem az egy az egy elleni játék
– jelentette ki tinédzserkora minden (pozitív értelemben vett) pimaszságával a Feyenoord játékosa.
De Dávid Strelec is úgy beültette a hintába Antonio Rüdigert a gólja előtt, hogy a Real védője talán még most is szédül.
Sosem azt nézem, hogy egy világbajnok, egy madridi játékos áll velem szemben
– jegyezte meg a Middlesbrough igazolása, aki gól-gólpassz kombóval zárta a selejtezőt.
Az első találatot jegyző Dávid Hancko pedig megjegyezte, tudták, hogy a támadásban rendkívül jó németeknek gondjaik lehetnek hátul.
Három edzés után
A taktikai fegyelmezettséget emelte ki mint a győzelem egyik fontos tényezőjét Francesco Calzona szövetségi kapitány is. Emellett az olasz szakember rég nem látott lelkesedést tapasztalt a játékosok részéről a gyülekező első pillanatától kezdve.
Duda például már csütörtöktől itthon volt, és elment Szencre készülni az erőnléti edzőkkel, pedig csak vasárnapra hívtuk össze a csapatot
– emelte ki a Szaúd-Arábiába igazolt középpályása hozzáállását Calzona a sajtótájékoztatón. –
Három edzésünk volt csak, a fiúk mégis mindent át tudtak vinni belőle a pályára is. Én mindig hittem a csapatomban, akkor is, ha kikaptunk, mert beleadnak a meccsekbe mindent.
Luxemburgi feladat
Az őt megelőző Julian Nagelsmann, a németek mestere pedig elsősorban arról beszélt, hogy hiányzott védenceiből az az érzelmi többlet, ami a hazaiakban megvolt:
Ők nagy nevek ellen játszhattak, tele voltak emóciókkal, nálunk viszont hiányzott a szív. Hasonló volt a helyzet, mint a nemzeti kupák korai fordulóiban, amikor a gyengébb csapatok felszívják magukat az erősebb gárdák ellen. Gratulálok Szlovákiának, nagyon jól játszottak.
A mindössze hatmeccses selejtezősorozatot így nagyon fontos győzelemmel kezdték Bénes Lászlóék. Viszont az már az öltözőben elhangzott Dudától, hogy a mostani három pont csak akkor fog sokat érni, ha vasárnap Luxemburgban is győznek.
Nagyon kellemetlen ellenfélről van szó, ezt már az Eb-kvalifikációban is megtapasztalhattuk. Fejben nagyon jelen kell lenni, edzőként is nehezebb feladat felkészíteni a csapatot egy luxemburgi meccsre, mint a németek ellen
– jegyezte meg Calzona a vasárnapi találkozóval kapcsolatban.
A hercegség válogatottja csütörtökön hazai pályán 3:1-re kikapott Észak-Írországtól.
