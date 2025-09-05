Sport

Nagelsmann az érzelmeket hiányolta a német focisztároktól (FOTÓK)

Járt a taps a csapatnak és a közönségnek is

Rég nem látott remek teljesítményt nyújtva, komoly szenzációt okozva győzött 2:0-ra a szlovák labdarúgó-válogatott Németország ellen a vb-selejtezők nyitányán. Meghallgattuk a főszereplők véleményét.

Három kulcsfigura

A csütörtök esti mérkőzés után először a játékosok álltak az újságírók elé – pontosabban a szlovák válogatott három labdarúgója, akiknek kulcsszerepük volt a győzelemben. A kezdőcsapatban most debütált, mindössze 19 éves Leo Sauer például olyan természetességgel szlalomozott a német védők között, mintha ez napi gyakorlat lenne a számára.

 Erősségem az egy az egy elleni játék

– jelentette ki tinédzserkora minden (pozitív értelemben vett) pimaszságával a Feyenoord játékosa.

De Dávid Strelec is úgy beültette a hintába Antonio Rüdigert a gólja előtt, hogy a Real védője talán még most is szédül. 

Sosem azt nézem, hogy egy világbajnok, egy madridi játékos áll velem szemben 

– jegyezte meg a Middlesbrough igazolása, aki gól-gólpassz kombóval zárta a selejtezőt. 

Az első találatot jegyző Dávid Hancko pedig megjegyezte, tudták, hogy a támadásban rendkívül jó németeknek gondjaik lehetnek hátul.

Három edzés után

A taktikai fegyelmezettséget emelte ki mint a győzelem egyik fontos tényezőjét Francesco Calzona szövetségi kapitány is. Emellett az olasz szakember rég nem látott lelkesedést tapasztalt a játékosok részéről a gyülekező első pillanatától kezdve. 

Duda például már csütörtöktől itthon volt, és elment Szencre készülni az erőnléti edzőkkel, pedig csak vasárnapra hívtuk össze a csapatot 

– emelte ki a Szaúd-Arábiába igazolt középpályása hozzáállását Calzona a sajtótájékoztatón. – 

Három edzésünk volt csak, a fiúk mégis mindent át tudtak vinni belőle a pályára is. Én mindig hittem a csapatomban, akkor is, ha kikaptunk, mert beleadnak a meccsekbe mindent.

Luxemburgi feladat

Az őt megelőző Julian Nagelsmann, a németek mestere pedig elsősorban arról beszélt, hogy hiányzott védenceiből az az érzelmi többlet, ami a hazaiakban megvolt: 

Ők nagy nevek ellen játszhattak, tele voltak emóciókkal, nálunk viszont hiányzott a szív. Hasonló volt a helyzet, mint a nemzeti kupák korai fordulóiban, amikor a gyengébb csapatok felszívják magukat az erősebb gárdák ellen. Gratulálok Szlovákiának, nagyon jól játszottak.

A mindössze hatmeccses selejtezősorozatot így nagyon fontos győzelemmel kezdték Bénes Lászlóék. Viszont az már az öltözőben elhangzott Dudától, hogy a mostani három pont csak akkor fog sokat érni, ha vasárnap Luxemburgban is győznek. 

Nagyon kellemetlen ellenfélről van szó, ezt már az Eb-kvalifikációban is megtapasztalhattuk. Fejben nagyon jelen kell lenni, edzőként is nehezebb feladat felkészíteni a csapatot egy luxemburgi meccsre, mint a németek ellen

 – jegyezte meg Calzona a vasárnapi találkozóval kapcsolatban.

A hercegség válogatottja csütörtökön hazai pályán 3:1-re kikapott Észak-Írországtól. 

