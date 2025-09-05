Nagelsmann az érzelmeket hiányolta a német focisztároktól (FOTÓK)

Három kulcsfigura

A csütörtök esti mérkőzés után először a játékosok álltak az újságírók elé – pontosabban a szlovák válogatott három labdarúgója, akiknek kulcsszerepük volt a győzelemben. A kezdőcsapatban most debütált, mindössze 19 éves Leo Sauer például olyan természetességgel szlalomozott a német védők között, mintha ez napi gyakorlat lenne a számára.

Erősségem az egy az egy elleni játék

– jelentette ki tinédzserkora minden (pozitív értelemben vett) pimaszságával a Feyenoord játékosa.

De Dávid Strelec is úgy beültette a hintába Antonio Rüdigert a gólja előtt, hogy a Real védője talán még most is szédül.

Sosem azt nézem, hogy egy világbajnok, egy madridi játékos áll velem szemben

– jegyezte meg a Middlesbrough igazolása, aki gól-gólpassz kombóval zárta a selejtezőt.

Az első találatot jegyző Dávid Hancko pedig megjegyezte, tudták, hogy a támadásban rendkívül jó németeknek gondjaik lehetnek hátul.