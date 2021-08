Miről ír a hétfői Új Szó?

Közélet

A járványügyi szakértők kidolgozták az új Covid-automatát. A hétfői Új Szóbóbl megtudják, milyen korlátozások lesznek érvényben a koronavírus-járvány harmadik hulláma során.

Autó-Motor

Az Autó-Motor rovatban most az egyszer a Toyota RAV4 plug-in hybrid változatát tettük próbára, s már most elárulhatjuk, hogy hosszú idő után találtunk egy végre megbízhatóan működő, a hétköznapi forgalomban is kihasználható plug-in hibridet. Ugyanúgy plug-in hibrid volt a másik tesztelt járgány is, a MINI Countryman. Ezt viszont más tésztából gyúrták. A legérdekesebb az autón ugyanis nem a meghajtás, hanem a tetőre szerelt sátor volt. Ezért nem tudtunk ellenállni a kísértésnek és kirpóbáltuk, milyen az autó tetején kempingezni.

Régió

Az országjáróban a tőketerebesi mauzóleumhoz látogatunk el es beszámolunk a kamocsai gasztrofesztivalról.

Kultúra

Helsinki után A pásztorban nyújtott játékával Londonban is elnyerte a legjobb női alakítás díját Jókai Ági, akit hamarosan a Komáromi Jókai Színházban is láthatunk.

Sport

A tokiói olimpia utolsó két napjának eseményei három oldalon: magyar és szlovákiai kajakosérmek, vízilabdás bronzmeccsek, érdekességek, végső éremtáblázat.