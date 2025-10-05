Mindent kihagyott Szakolcán a DAC, be kell érnie egy ponttal

Vasárnap délután az alsóházban tanyázó szakolcaiak otthonába látogatott a DAC. A sárga-kékek szerdán sikerrel vették a kassai kirándulást, 2:0-ra verte az egyre mélyebbre csúszó keletieket a pótolt mérkőzésen.

Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője a hétközi meccs ellenére minimális számú változtatást eszközölt a kezdőcsapaton, a kassai bajnokihoz képest Szakolcán csak a jobbhátvéd posztján történt változás, ahol Blažek Kapanadzét váltotta.

A mérkőzés legelső párharcában, pár másodperccel a kezdő sípszó után a DAC védője, Modesto kiosztott egy könyököst az ellenfélnek és izgatottan várta, hogy a VAR nem javasol-e neki piros lapot a mozdulatért, de szerencséjére erre nem került sor.

A mérkőzés első helyzete meglepetésre Blažeké volt, aki a 10. percben jobbról befelé mozogva, bal lábbal tornáztatta meg a szakolcai kapust, Junast. Blažek három perccel később egy létfontosságú mentéssel jelentkezett a túloldalon, szóval az első negyed órának mondhatni ő volt a főszereplője.

A folytatásban enyhe mezőnyfölényt dolgoztak ki a csallóköziek, de ritkán vállalkoztak lövésre, a támadásokért felelős játékosokat gyakran nem lehetett megjátszani.

A 29. percben Herc kacskán találta el Ramadan visszatett labdáját, pedig a szituáció nagyon ígéretes volt. Az első félidő hajrája eseménytelenül telt, a DAC mezőnyfölényben volt, de érezhetően nem tudott száz fokon pörögni, Ramadant leszámítva mintha mindenki a kiégéssel küzdött volna…