A DAC labdarúgócsapata csak 1:1-es döntetlent ért el a szakolcaiak otthonában a Niké Liga 10. fordulójának mérkőzésén.
Mindent kihagyott Szakolcán a DAC, be kell érnie egy ponttal
Vasárnap délután az alsóházban tanyázó szakolcaiak otthonába látogatott a DAC. A sárga-kékek szerdán sikerrel vették a kassai kirándulást, 2:0-ra verte az egyre mélyebbre csúszó keletieket a pótolt mérkőzésen.
Branislav Fodrek, a dunaszerdahelyiek vezetőedzője a hétközi meccs ellenére minimális számú változtatást eszközölt a kezdőcsapaton, a kassai bajnokihoz képest Szakolcán csak a jobbhátvéd posztján történt változás, ahol Blažek Kapanadzét váltotta.
A mérkőzés legelső párharcában, pár másodperccel a kezdő sípszó után a DAC védője, Modesto kiosztott egy könyököst az ellenfélnek és izgatottan várta, hogy a VAR nem javasol-e neki piros lapot a mozdulatért, de szerencséjére erre nem került sor.
A mérkőzés első helyzete meglepetésre Blažeké volt, aki a 10. percben jobbról befelé mozogva, bal lábbal tornáztatta meg a szakolcai kapust, Junast. Blažek három perccel később egy létfontosságú mentéssel jelentkezett a túloldalon, szóval az első negyed órának mondhatni ő volt a főszereplője.
A folytatásban enyhe mezőnyfölényt dolgoztak ki a csallóköziek, de ritkán vállalkoztak lövésre, a támadásokért felelős játékosokat gyakran nem lehetett megjátszani.
A 29. percben Herc kacskán találta el Ramadan visszatett labdáját, pedig a szituáció nagyon ígéretes volt. Az első félidő hajrája eseménytelenül telt, a DAC mezőnyfölényben volt, de érezhetően nem tudott száz fokon pörögni, Ramadant leszámítva mintha mindenki a kiégéssel küzdött volna…
A második félidőre Rhyan Modesto már nem futott ki, mivel két szabálytalansága is volt a sárga lapja után, Fodrek érthető módon lecserélte.
Az 50. percben Ouro előtt adódott komoly lehetőség, az 54.-ben pedig a hosszú sarkon felbukkanó Herc a kapufára gurított, majd egy perccel később alig két centivel tévesztett célt. Fokozta a DAC az iramot, de továbbra is hiányzott valami, így Fodrek pályára küldte Syllát és Grubert. A pályát elhagyta Herc mellett Redzic is, aki alighanem szezonbeli leggyengébb teljesítményét nyújtotta.
Sylla balszerencsés kezezéssel mutatkozott be, a 61. percben büntetőhöz jutottak a szakolcaiak, és Bariš nem hibázott Popoviccsal szemben – 1:0.
Nem telt el sok idő, és a túloldalon is büntetőt fújt Ruc játékvezető, amikor a tizenhatosba betörő Djukanovic mezét húzták vissza. Maga a sértett állt a labda mögé, amikor jelzett a VAR Rucnak, aki egy rövid vizsgálódás után Guinari sárga lapját pirosra módosította. Djukanovic bevágta a büntetőt és a DAC-ra húsz perc emberelőny várt.
Az előny első tíz percében nyomtak a csallóköziek, de különösebb hatás nélkül. A 82. percben Ramadan távoli lövése a felső lecet súrolta, majd Gruber lőtt mellé egy hajszállal.
A 92. percben remek szögből végezhetett el szabadrúgást a DAC, majd Gaguának is megvolt a lehetősége hőssé válni, az utolsó percben pedig Sylla százszázalékos ziccert bikázott mellé hat mérerről.
A döntetlennel a DAC élre állt, a zsolnaiakkal azonos számú pontja van, de a két meccsel kevesebbet játsszó Slovant csak egy ponttal előzik meg.
Skalica–DAC 1:1 (0:0)
Gólszerzők: Bariš (63., 11-esből), ill. Djukanovic (70., 11-esből)
Jv.: Ruc
Piros lap: Guinari (60., Skalica)
