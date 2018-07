Minden adott a futball ünnepéhez a Luzsnyiki Stadionban

Moszkva | Minden adott ahhoz, hogy a moszkvai Luzsnyiki Stadion 81 ezer szurkolója méltóképpen ünnepelhesse meg a futball legnagyobb mérkőzését, a labdarúgó-világbajnokság döntőjét.

Az aréna területén a finálé előtt különféle játékokkal szórakoztathatják magukat a szerencsés és türelmes rajongók, például a szerencsekerékkel, ahol egy okostelefonokat gyártó szponzor ajándékait lehet megnyerni. Itt folyamatosan legalább ötvenméteres sor állt, míg az ajándéktárgyakat árusító standoknál minimum fél órát kellett várni, mire a szurkoló hozzájuthatott a kiválasztott ereklyékhez.

A szervezők azzal próbáltak enyhíteni ezen a problémán, hogy a legkedveltebb portékákat - sört, üdítőt, vizet, a döntőre kiadott sálat - mobilárusok is kínálták, akik bankkártya-leolvasóval is fel voltak szerelve. Ugyanakkor nagy baklövés volt a rendezők részéről, hogy a legkelendőbb szuvenír, a fináléra kiadott mindkét típusú póló - melyek 2500 rubelbe, azaz több mint 10 ezer forintba kerültek - már két órával a meccs előtt elfogyott az össze standnál. Egy perui drukker csalódottan mesélte, hogy ez az ötödik vb-döntője, s most először nem sikerült hozzájutnia a pólóhoz.

A stadiont körbesétálva több horvát szurkolót látni, mint franciát, de a közönség igencsak nemzetközi. Az MTI tudósítója 71 különböző nemzetbeli drukkert számolt össze a világ minden tájáról. A két résztvevőn és a házigazda oroszokon kívül brazilokból volt a legtöbb. A beszélgetések és az arcokra festett zászlók alapján a semleges nézők többsége a horvátoknak drukkol majd, de a franciákat tartják esélyesebbnek.

A francia-horvát döntő 17 órakor kezdődik, előtte félórával rendezik a záróünnepséget.