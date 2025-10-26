Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a Forma–1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.
Mexikói Nagydíj – Norrisé a pole pozíció Mexikóvárosban
A világbajnoki pontversenyben második helyen álló 25 éves pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 14. pole pozíciója.
Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen az időmérőn, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton foglalhatja el.
A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) csak a hetedik pozícióból startol majd, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik helyről vághat neki a versenynek.
Az élmezőnyből rajtolhatnak a Mercedesek is, a brit George Russell a negyedik, az olasz Andrea Kimi Antonelli pedig a hatodik pozíciót kaparintotta meg az időmérőn.
A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap – közép-európai idő szerint – 21 órakor kezdődik.
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
2. sor:
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
George Russell (brit, Mercedes)
3. sor:
Max Verstappen (holland, Red Bull)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
4. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Isack Hadjar (francia, RB)
5. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Cunoda Juki (japán, Red Bull)
6. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
7. sor:
Nico Hülkenberg (német, Sauber)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
8. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, RB)
Gabriel Bortoleto (brazil, Sauber)
9. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
10. sor:
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
