Mexikói Nagydíj – Norrisé a pole pozíció Mexikóvárosban

A világbajnoki pontversenyben második helyen álló 25 éves pilótának ez az idei ötödik és pályafutása 14. pole pozíciója.

Mögötte Charles Leclerc, a Ferrari monacói versenyzője végzett a második helyen az időmérőn, míg a harmadik rajtkockát a másik Ferrarit vezető hétszeres vb-győztes brit Lewis Hamilton foglalhatja el.

A vb-éllovas ausztrál Oscar Piastri (McLaren) csak a hetedik pozícióból startol majd, míg a címvédő és négyszeres világbajnok holland Max Verstappen (Red Bull) az ötödik helyről vághat neki a versenynek.

Az élmezőnyből rajtolhatnak a Mercedesek is, a brit George Russell a negyedik, az olasz Andrea Kimi Antonelli pedig a hatodik pozíciót kaparintotta meg az időmérőn.

A 71 körös Mexikói Nagydíj vasárnap – közép-európai idő szerint – 21 órakor kezdődik.