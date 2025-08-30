Megtört a jég, megszerezte első győzelmét Komárom

Ezúttal közel sem volt annyi néző Aranyosmaróton, mint az előző fordulóban a nagyszombatiak vendégjátéka alkalmával. A megszokott törzsszurkolók viszont ezúttal is elutaztak, pedig az esős időjárás sem volt kedvező szombaton.

Radványi Miklós a négy vereség után a kapuban cserélt, Száraz kapott lehetőséget Dlubáč helyén. Történt változás mezőnyben is, Krčík lett a jobbhátvéd, így Šmehyl feljebb lépett. míg a középpályán a védekező feladatokat Šimko látta el.

A pénteken bejelentett erősítés, Martin Gamboš még nem volt ott a meccskeretben. A középpályás a Konferencialiga főtáblájára bejutott Noah csapatától érkezett. Gamboš ebben a szezonban már nem játszott az örmény csapatban, és a sérülésekkel tarkított előző idényében is csak kiegészítő embernek számított. Az 1860 München utánpótlásában pallérozódó 27 éves futballista korábban játszott többek között a Spartak Trnava, a Žilina, a ViOn, a Skalica és a svéd Västeras csapatában is.

A vendégeknél ellenben ott volt a kezdőben Erik Daniel, aki a héten távozott a Spartaktól, majd gyorsan megtalálta következő állomáshelyén.

Ő így egy hét alatt másodszor lépett pályára a komáromiak ellen, de már más színekben.

A szakolcaiak egy távoli lövéssel, a komáromiak pedig pontrúgások után veszélyeztettek az első tíz percben. Egy ígéretes bedásnál Pillár fejesét védte Junas, Rudzan pedig éppen csak lemaradt a kipattanóról. A játékvezető a 17. percben már aharmadik sárgát osztotta ki, és bár minden esetben kijelenthető, hogy a büntetett játékosnak nem sok köze volt a labdához, a szlovákiai pályákon szokatlan volt ez a szigor.

Mindkét csapat szervezetten védekezett, a támadások szervezésénél pedig hiányoztak a jó kulcspasszok és a beadások sem voltak elég pontosak. A 37. percben Žák mesteri indítása után Tamás lövését tolta a kapufára Junas, ám azonnal emelkedett a partjelző zászlaja, a mérkőzés legszebb akciója les miatt nem volt szabályos.

Az első félidő hosszabbításában egy szabadrúgás után középre fejelt labdát Bayemi ollózott a hálóba, ám azonnal sípolt Benedik, hiszen a támadó a felkarjával vette át a játékszert a látványos megoldás előtt. Ekkor Boďa már az oldalvonal mellett sántikált. A támadó sérülése miatt a szünetben Mashike jött a helyére. Cserélnie kellett a vendégeknek is, a szintén megsérülő Fábryt Švec váltotta.

Az 57. percben szögletet végzett el a KFC, elsőre még tisztáztak a vendégek, ám másodszorra, Bayemi beadásánál Mashike ugrott a legmagasabbra és megszerezte a vezetést csapatának, 1:0.

Ahogy a második játékrész elején, a folytatásban is a szakolcaiaknál volt többet a labda, de nem tudták nyomás alá helyezni a hazaiak védelmét. Bő egy óra után Ganbold érkezett Tamás helyére.

A 72. percben éppen a mongol szélső fejelt, de Junas a kapufát is kihasználva védeni tudott. Mint említettük, a játékvezető igyekezett gyorsan megfogni a találkozót és igaza is volt, hiszen a lapok ellenére is jöttek a kemény becsúszások.

Mi lett volna, ha nem bünteti ezeket következetesen sárgával…

Daniel megpattanó lövését Száraz könnyen fogta. Nem volt egyszerű helyzetük a kapusoknak, hiszen a szakadó esőben, ha még meg is pattant egy lövés, nem lehetett tudni pontosan hová érkezik, vagy megcsúszik-e még a labda. A 81. percben újra a Skalica új igazolása villant és a hálóba is lőtt, de mivel lesről indult, azonnal jelzett a partjelző és nem adták meg a gólt. A hajrára érkezett Bayemi helyére Pastorek.

Két perccel a rendes játékidő vége előtt Ganbold fejelt ki egy kapu felé tartó labdát egy szöglet után. A túloldalon Pastorek lőtt fölé, de gyanús volt, hogy az elesése közben a labdát lekezlő Mashike valóban a kezét is használta. Gólnál biztos videóztak volna pár percet.

A hosszabbításban Šmehylt a Szőgyénben duplázó Palán váltotta. Az utolsó percben még érkezett egy ilyenkor szokásos beadás a vendégektől, de tisztáztak a lila-fehérek, akik így megszerezték első győzelmüket a 2025/2026-os szezonban