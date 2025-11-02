Sport

Megszakította rossz sorozatát a Liverpool, két góllal nyertek Szoboszlaiék

A Liverpool 2-0-ra győzött az Aston Villa ellen hazai pályán az angol labdarúgó Premier League tizedik fordulójának szombat esti mérkőzésén, ezzel megszakította négymérkőzéses bajnoki vereségsorozatát.

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapata a héten az Anfielden esett ki a Ligakupából a Crystal Palace-től elszenvedett 3-0-s vereséggel, igaz, akkor az alapemberek többsége nem játszott. Ezúttal csak Szoboszlai került be a liverpooli kezdőbe a magyar játékosok közül. A kispadon kapott helyet Kerkez és Pécsi Ármin is, végül azonban egyiküket sem cserélte be Arne Slot. Az eseménydús első félidő végén Mohamed Szalah használta ki Martinez kapus hibáját, és megszerezte a vezetést, valamint saját maga 250. találatát liverpooli színekben. A második játékrészben Ryan Gravenberch duplázta meg az előnyt, beállítva ezzel egyben a végeredményt is.

A Liverpool a győzelemmel feljött a tabella harmadik helyére, az Aston Villának pedig megszakadt a négymérkőzéses bajnoki győzelmi sorozata.

Premier League, 10. forduló:

Liverpool-Aston Villa 2-0 (1-0)

korábban:

Tottenham Hotspur-Chelsea 0-1 (0-1)

Brighton-Leeds United 3-0 (1-0)

Burnley-Arsenal 0-2 (0-2)

Crystal Palace-Brentford 2-0 (1-0)

Fulham-Wolverhampton Wanderers 3-0 (1-0)

Nottingham Forest-Manchester United 2-2 (0-1)

vasárnap:

West Ham United-Newcastle United 15.00

Manchester City-Bournemouth 17.30

Sunderland-Everton 21.00

