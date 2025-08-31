Kerületi rangadót nyert a DAC
Meglepően sima lett a derbi – a DAC leiskolázta a nagyszombati Spartakot
A DAC labdarúgócsapata 3:0-ra legyőzte a nagyszombati Spartakot a Niké Liga kerületi rangadóján.
Két veretlen csapat lépett pályára a Niké Liga vasárnap esti, kerületi rangadóján. A Spartak hibátlan mérleggel, a dunaszerdahelyiek két győzelemmel és két döntetlennel kezdték a szezont, de mindkét csapat kizárólag gyengébb ellenfelekkel játszott edddig, így az eddigi legnehezebb erőpróbára készülhettek.
Branislav Fodrek, a DAC vezetőedzője nem változtatott a legutóbbi kezdőjén, csak a kapuban történt kényszerű csere: Popovics visszavette helyét a hetekre kidőlt Felipétől. A csallóköziek cserepadján felbukkant Samsindin Ouro is, aki a nyáron kulcsszereplő volt a győriek Konferencialiga-menetelésében. A Spartak három középső védővel kezdett, és ránézésre védekező szellemű kezdőt állt fel a pályára, Michal Ščasný vezetőedző ugyanakkor érezhetően offenzívebb felfogásban képzeli el a játékot elődjénél, Michal Gašparíknál.
Nagyszerű időjárás és hangulat fogadta a csapatokat az Anton Malatinský Stadionban, a 150 dunaszerdahelyi is hallatta a hangját, bár a versenyt nehéz volt tartania a hazai B-középpel. A pályára dobált óriáskonfettik miatt a meccs az ötödik másodpercben félbeszakadt és csak a nagytakarítás után indult útjára a labda.
Tíz perc elteltével jött a mérkőzés első helyzete, de Popovics szögletre ütötte Kratochvíl pattogós lövését. Öt perccel később jött az első DAC-helyzet és az rögtön gólt eredményezett: Ramadan egy ügyes kényszerítő után meglódult középen, két játékoson is átküzdötte magát, majd laposan a hálóba lőtt – 0:1.
A tavasszal brillírozó szíriai támadó az új szezonban eddig kereste önmagát, de ezzel az akcióval a legszebb napjait idézte.
Közvetlenül a gól után rákapcsolt a Spartak és két percen át forró pillanatokat éltek át a dunaszerdahelyi védők, de utána a hazai dominancia mezőnyfölénnyé szelídült. A 28. percben jött a következő DAC-helyzet, a balról befelé mozgó Djukanovic lövése egyenesen góllal kecsegtetett. A 35. perc után négy perc alatt négy sárga lapot osztott ki a játékvezető egyenlő arányban, de a meccs ennek ellenére nem volt durva, sőt, kerületi derbis mércével kifejezetten nyugodt hangulatú volt.
A félidő végén Ramadan mutatott be egy újabb szép egyéni akciót, de ezúttal mellé gurított, majd Gruber is csúnyán fölé lőtt egy ellentámadás után, majd Ramadan egy remek lövést mutatott be. Ez volt az a pillanat, amikor a Spartak-tábor rákezdett a magyargyalázásra, de a hangosbemondó gyorsan és határozottan elnyomta őket.
Az első félidő egyértelműen a DAC-é volt, de az utolsó percében még meglendültek a hazaiak és ziccert hibáztak.
A második félidőt Azango kapufája nyitotta: a Trnava szélsője befutott a védők közé, de a kapussal szemben nem használta ki a ziccert. A dunaszerdahelyiek másodpercekre sem tudták megtartani a labdát, ez nem sok jót jósolt számukra a mérkőzés hátralevő részére.
De mégis mit számítanak az előjelek? A frissen beállt Ouro elhúzott jobb oldalt és gyönyörű beadással kínálta meg Ramadant, akinek közelről csak a hálóba kellett bólintania, 0:2 a DAC-nak. Magukhoz sem tértek a nagyszombatiak, ezúttal egy tipikus Redzic-megiramodás következett, aki hatalmas területet kapott a jobb szélen, és ismét tökéletesen tudta, hogyan kell befelé húzni, majd ballal pontosan lőni – 0:3.
Megfogta a két gól a hazaiakat, akik többnyire tanácstalanul keresték a szabad területeket és mellesleg rengetegszer szabálytalankodtak. A 82. percben sikerült először veszélyeztetniük hosszú idő után, amikor csattant a felső léc.
Az utolsó percekben a hazai csapattól semmire, szurkolóitól pedig csak gyalázkodásra futotta. Sőt, a 92. percben Sylla is leutánozta egy szép szólóval Ramadanékat, de ő passzolni szeretett volna a legvégén, vesztére.
A DAC 3:0-ra nyerte a derbit, és legközelebb szeptember 14-én lép pályára, amikor a zólyombrézói csapatot fogadja a MOL Arénában.
Trnava–DAC 0:3 (0:1)
G.: Ramadan (15., 62.), Redzic (65.)
Jv.: Smolák, 9362 néző
Sárga lap: Mikovič, Kratochvíl, Kudlička, Ďuriš, Procházka, ill. Popovics, Blažek, Ouro, Gagua
TRNAVA: Frelih–Koštrna (32. Sabo), Nwadike, Karhan–Holík (79. Tomič), Kratochvíl (60. Moiststrapisvili), Procházka, Mikovič–Azango, Ďuriš (79. Paur), Skrbo (60. Kudlička)
DAC: Popovics–Kapanadze, Blažek, Nemanic (88. Modesto), Mendez–Tuboly, Udvaros (58. Ouro)–Redzic (74. Gagua), Gruber, Ramadan (88. Gueye)–Djukanovic (74. Sylla)
