Meglepetések, edzőváltás és sérülésháború a selejtezőkben

Az A csoportban három forduló alatt gyönyörűen körbeverték egymást a felek úgy, hogy Luxemburg a papírformának megfelelően mindhármójuktól kikapott. Az, hogy a németek sima, 4–0-s sikert arattak, kötelezőnek mondható, az igazán nagy mérkőzés azonban hétfő este Belfastban várt a csapatra.

Az északíreket otthon 3–1-re sikerült legyőzni, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány pedig úgy fogalmazott, egy idegenbeli győzelemmel nagy lépést lehetne tenni a vb-kvalifikáció felé.

A B csoportban Svájc megállíthatatlannak tűnik: három mérkőzés, három győzelem, 9–0-s gólkülönbség, ez tökéletes teljesítmény eddig. Hétfő este azonban Szlovéniában lép pályára az együttes, és a hazaiak számára létfontosságú a győzelem, hogy legalább a pótselejtezőt érő második pozíció meglegyen.

„Jó és nagyon pozitív helyzetben vagyunk. Végre beszélhetünk a futballról, ami korábban nem volt mindig így, mivel volt egy-két zavaró tényező”

– lelkendezett Murat Yakin szövetségi kapitány a svédek elleni stockholmi sikert követően.

Apropó, Svédország! Egészen félelmetes az a gödör, amiben a skandinávok vannak, a csapat az első három mérkőzésén mindössze egy pontot és három gólt szerzett úgy, hogy a Transfermarkt összegzése szerint a svéd keret kis túlzással egyedül akkora pénzbeli értékel képvisel (460 millió euró), mint Svájc (243 millió euró), Szlovénia (160 millió euró) és Koszovó (108 millió euró) együtt.

És ha még hozzátesszük, hogy a svédeknél van a kontinens egyik legfelkapottabb támadóiból álló triója, Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyökeres (Arsenal) és Anthony Elanga (Newcastle) személyében, akkor ez a produkció főleg kínosnak mondható.

Skót–dán versenyfutás

A C csoport már csak kétesélyes, Dánia és Skócia fej fej mellett halad, 10-10 ponttal áll az első két helyen, és egymás között fogja eldönteni az egyenes ági továbbjutást. A csúcsmérkőzést november 18-án vívják majd a glasgow-i Hampden Parkban.

A dánok vasárnap a görögöket verték 3–1-re, a meccset követően Christian Eriksen – aki egymás után másodszor is csak csereként szállt be – azt mondta, hihetetlenül jó helyzetben vannak, de még két nagyszerű meccs vár rájuk.

„Sok jó dolgot csináltunk, például, hogy nagy nyomás alatt tartva az ellenfelet három gólt szereztünk. A játékosok keményen dolgoznak, nagyon elégedett vagyok ezzel”

– nyilatkozta Brian Riemer dán szövetségi kapitány.

A skótok váratlanul nehéz győzelmet arattak a fehéroroszok felett, Steve Clarke kapitány nem is tudott felhőtlenül örülni.