Erling Haaland, a Manchester City támadója érte el a leggyorsabban az 50 gólt hazája válogatottjában, jelenleg 51 találattal áll mindössze 46 mérkőzés után – félelmetes!
Meglepetések, edzőváltás és sérülésháború a selejtezőkben
A szerb kapitány lemondott és a cseh kapitány, Ivan Hašek kispadja is inog, miután Szerbia hazai pályán kikapott Albániától, míg Csehország elbukott a Feröer szigeteken a világbajnoki selejtezők októberi mérkőzésein.
Az A csoportban három forduló alatt gyönyörűen körbeverték egymást a felek úgy, hogy Luxemburg a papírformának megfelelően mindhármójuktól kikapott. Az, hogy a németek sima, 4–0-s sikert arattak, kötelezőnek mondható, az igazán nagy mérkőzés azonban hétfő este Belfastban várt a csapatra.
Az északíreket otthon 3–1-re sikerült legyőzni, Julian Nagelsmann szövetségi kapitány pedig úgy fogalmazott, egy idegenbeli győzelemmel nagy lépést lehetne tenni a vb-kvalifikáció felé.
A B csoportban Svájc megállíthatatlannak tűnik: három mérkőzés, három győzelem, 9–0-s gólkülönbség, ez tökéletes teljesítmény eddig. Hétfő este azonban Szlovéniában lép pályára az együttes, és a hazaiak számára létfontosságú a győzelem, hogy legalább a pótselejtezőt érő második pozíció meglegyen.
„Jó és nagyon pozitív helyzetben vagyunk. Végre beszélhetünk a futballról, ami korábban nem volt mindig így, mivel volt egy-két zavaró tényező”
– lelkendezett Murat Yakin szövetségi kapitány a svédek elleni stockholmi sikert követően.
Apropó, Svédország! Egészen félelmetes az a gödör, amiben a skandinávok vannak, a csapat az első három mérkőzésén mindössze egy pontot és három gólt szerzett úgy, hogy a Transfermarkt összegzése szerint a svéd keret kis túlzással egyedül akkora pénzbeli értékel képvisel (460 millió euró), mint Svájc (243 millió euró), Szlovénia (160 millió euró) és Koszovó (108 millió euró) együtt.
És ha még hozzátesszük, hogy a svédeknél van a kontinens egyik legfelkapottabb támadóiból álló triója, Alexander Isak (Liverpool), Viktor Gyökeres (Arsenal) és Anthony Elanga (Newcastle) személyében, akkor ez a produkció főleg kínosnak mondható.
Skót–dán versenyfutás
A C csoport már csak kétesélyes, Dánia és Skócia fej fej mellett halad, 10-10 ponttal áll az első két helyen, és egymás között fogja eldönteni az egyenes ági továbbjutást. A csúcsmérkőzést november 18-án vívják majd a glasgow-i Hampden Parkban.
A dánok vasárnap a görögöket verték 3–1-re, a meccset követően Christian Eriksen – aki egymás után másodszor is csak csereként szállt be – azt mondta, hihetetlenül jó helyzetben vannak, de még két nagyszerű meccs vár rájuk.
„Sok jó dolgot csináltunk, például, hogy nagy nyomás alatt tartva az ellenfelet három gólt szereztünk. A játékosok keményen dolgoznak, nagyon elégedett vagyok ezzel”
– nyilatkozta Brian Riemer dán szövetségi kapitány.
A skótok váratlanul nehéz győzelmet arattak a fehéroroszok felett, Steve Clarke kapitány nem is tudott felhőtlenül örülni.
„Ez volt a 72. mérkőzésem a skót válogatott élén, de talán ez okozta számomra a legnagyobb csalódást. Egyszerűen nem voltunk jelen. Szereztünk három pontot, szóval nagyon örülünk ennek. De szeretném kiemelni, hogy egy ilyen teljesítmény nem fog vb-szereplést érni” – bosszankodott.
A D csoportban Franciaország 3–0-ra elpáholta Azerbajdzsánt, és magabiztosan, hibátlanul vezet. A hazai sajtó azt írta, a Les Bleus 26 mérkőzésesre növelte veretlenségi sorozatát a világbajnoki és Európa-bajnoki selejtezőkben, bár ezt nem a legstílusosabban tette.
Így vélte Didier Deschamps is:
„Elértük a kívánt eredményt, de a teljesítményünk nem volt megfelelő – különösen az első félidőben. Túl lassú volt a labdajáratásunk, minden egy kicsit túl laposnak tűnt...”
– dohogott.
A második helyért nagy a harc, Ukrajna egy izlandi 5–3-as bravúrsikerrel előnybe került, hétfő este pedig a tök utolsó Azerbajdzsán ellen javíthat. Lenne is miért, hiszen egy hónapja fontos pontokat hullajtott el Bakuban...
Sérülésháborút vív a Barca
Az E csoportban Spanyolország magabiztosan menetel, a három meccsen megszerzett kilenc pont és a 11–0-s gólkülönbség azt mutatja, semmi gondja nem lesz a kvalifikációval. Főleg, ha ma este otthon is nyer a bolgárok ellen.
A spanyoloknál a fő problémát inkább a szokásos vita jelenti, folytatódott ugyanis a Barcelona sérülésháborúja a válogatottal. A szeptemberi válogatottszünetben Lamine Yamal szenvedett sérülést az edzőtáborban, ami a mai napig hatással van a szélső játékára, hiszen azóta gyakorlatilag nem futballozhat. Akkor Hansi Flick, a Barca menedzsere azzal vádolta Luis de la Fuente szövetségi kapitányt, hogy nem gondoskodott kellőképpen a játékosáról. A szövetség és a kapitány visszautasította a vádakat – erre most Dani Olmo sérült meg, de annyira, hogy a georgiaiak ellen nem léphetett pályára, a bolgárok elleni meccs előtt pedig inkább hazaküldték Barcelonába.
Ezzel folytatódott a Barcelona sérülésháborúja a spanyol válogatottal, miután Luis de la Fuente szövetségi kapitány ellentmondásos állításokat tett Dani Olmo sérülésével kapcsolatban.
A szövetség kiadott egy orvosi nyilatkozatot, amely szerint
„a játékos múlt hétfőn érkezett az edzőtáborba az FC Barcelona beszámolója szerint izomfáradtság jeleivel. Azóta a tünetek apránként javultak a kezeléssel és a dózisok növelésével.”
Ugyanakkor a támadó ugyanúgy edzett, és újabb sérülést szedett össze. A Barcelona azért bosszankodik, mert De la Fuente kapitány meghazudtolta a szövetségi jelentést, és azt állította, semmilyen jelzést nem kapott a sérülésre vonatkozóan, szerinte Dani Olmo tökéletes állapotban volt, csupán kisebb kellemetlenséget érzett.
„A kellemetlenség fokozódott, és az ő egészségének és biztonságának érdekében úgy döntöttünk, hogy távozik, tudva, hogy kedden aligha lesz formában. Ha biztosak lettünk volna abban, hogy kockázat nélkül játszhat, ahogy mindig, akkor maradt volna”
– mondta De la Fuente.
Dani Olmo tehát visszatért Barcelonába, ahol újabb vizsgálatokon esik át, hogy megállapítsák bal vádlisérülésének súlyosságát. A korai becslések szerint akár három–négy hetet is ki kellene hagynia.
Az F csoportban a helyzet szintén egyértelműnek tűnik, Portugália háromból hármat megnyert, igaz, a budapesti szenvedés után legutóbb hazai pályán az íreket is csak egy hosszabbításban szerzett Rúben Neves-fejesgóllal sikerült legyőznie.
A biztos továbbjutást ma este a magyarok ellen biztosíthatja be, erre még akkor is esélye van, ha az AC Milan támadójára, Rafael Leaóra sérülés miatt nem számíthat.
A G csoportban Hollandia alaposan megszórta Máltát és Finnországot, mindkét ellenfelének négy-négy gólt vágott, és simán vezet. Ronald Koeman szövetségi kapitány lelkendezve beszélt csapata teljesítményéről, de nem lenne maximalista, ha nem jegyezte volna meg, azért lehetne még javulni.
„Az első pillanattól kezdve mindent megtettünk, hogy megnyerjük a mérkőzést és minél több gólt szerezzünk.
De az első félidőben az is látszott, hogy ha túl sokszor elmozdultak játékosaink a megbeszélt pozíciókból, akkor kevésbé voltunk veszélyesek. Márpedig a lényeg az, hogy mindig nyomni kell. Nézzük meg Spanyolországot! A játékosai a végsőkig dolgoznak, hogy nyomást gyakorolhassanak. Ezen a téren még tudunk fejlődni.”
Rangnick leostobázta csapatát
A H csoportban Ausztria gyakorlatilag már el is dönthetett volna mindent, ám San Marino 10–0-s kiütését követően meglepetésre kikapott Romániában. Ráadásul úgy, hogy a hazaiak a 95. percben szerezték meg a győztes találatot Virgil Ghita révén, a hannoveri védő ezzel visszahozta a versenybe csapatát.
Ralf Rangnick, az osztrákok edzője hihetetlenül dühös volt, a meccset követő sajtótájékoztatón azt mondta, ez egy egyértelmű 0–0-s meccs volt, főleg az utolsó tíz percben.
„A románok már nem igazán akartak veszíteni, és a stadionban senki sem gondolta, hogy bármi is történhet. Semmi dolgunk nem lett volna, csak kihúzni a végét. Erre adtunk nekik még egy esélyt, nagyon ostobák voltunk”
– mondta. Ugyanakkor elismerte, hogy Románia győzelme nem volt érdemtelen, tekintve a hazai csapat két nagy helyzetét.
Román kollégája, Mircea Lucescu kiemelte, hogy a gól nem a véletlen műve volt, készültek erre, azaz Ianis Hagi beadása és Ghita érkezése teljesen tudatos akció volt.
„Rendkívül jól felkészültünk és a játékosok intelligenciájának köszönhetően nyertünk”
– mondta.
Az I csoportban Norvégia szintén megállíthatatlan, az, hogy a csapat hat meccsen 29 (!) gólt szerzett, mindent elmond a támadójátékról. Erling Haaland már 12 találatnál jár a selejtezőkön, ezúttal Izraelnek vágott mesterhármast úgy, hogy kihagyott egy büntetőt (igaz, azt kétszer is, mert a megismételtet is elrontotta...).
A J csoportban egyelőre Észak-Macedónia a legnagyobb meglepetés, hiszen a csapat hat forduló után is veretlen, a belgiumi 0-0-s döntetlen után pedig lassan tényleg álmodhat a világbajnoki szereplésről.
Bombameglepetések sorozata
A K csoportban a hibátlan Anglia csupán ma lép pályára Lettországban, mögötte azonban Albánia lépett elő második legerősebb csapattá, miután óriási meglepetésre 1–0-ra nyert Szerbiában. A meccset követően Dragan Sztojkovics le is mondott a szerb szövetségi kapitányi posztról.
„Ennek a vereségnek nem lett volna szabad megtörténnie, de vállalom a felelősséget érte. Azért vagyok itt, hogy szembenézzek a következményekkel. Nagyon rossz ez az eredmény, nem erre számítottam”
– nyilatkozta a meccs utáni sajtótájékoztatón.
Az albánok brazil kapitányát, Sylvinhót majd szétvetette az öröm. „Büszke vagyok mindenkire. Még két találkozónk van hátra, sok a tennivalónk, de látjuk az utunkat. A vb-szereplés csoda lenne, ilyen még nem történt Albánia történetében. Ez a győzelem az egész nemzeté” – mondta, hozzátéve, egyelőre nem foglalkoztatja, hogy mi lesz az ő sorsa.
Ha Albánia meglepetést okozott, akkor mit mondjuk a feröeriekről?! Az L csoportban minden borult azzal, hogy a szigetország válogatottja váratlanul megtáltosodott, és előbb hazai pályán 4–0-ra elgázolta Montenegrót (a csapat korábban kétszer nyert négygólos különbséggel, de 2021-ben (5–1) és 2024-ben (4–0) is a gyengécske Liechtensteint páholta el), majd 2–1-re legyőzte a sokkal esélyesebb cseheket is.
„Ilyen meccsre számítottunk, de nem tudtunk megbirkózni vele. Hiányzott belőlünk a bátorság és az igazi támadófutball. Edzőként mindenképpen enyém a legnagyobb felelősség”
– nyilatkozta Ivan Hašek. A cseh szövetségi kapitánytól a meccset követő sajtótájékoztatón megkérdezték, lehetséges, hogy ez volt az utolsó mérkőzése?
„Nem én döntöm el. Szeretnék eljutni a világbajnokságért vívott rájátszásig, de igen, elképzelhető, hogy ez volt az utolsó meccsem” – felelte.
A csoportot a veretlen Horvátország vezeti, a csehek 13, a feröeriek 12 ponttal állnak hét mérkőzés után. És még mindig a Hašek-csapat az esélyesebb, amely november 17-én biztosan legyőzi otthon Gibraltárt, míg a feröeriek november 14-én Horvátországban lépnek pályára.
