Még mindig nincs döntés a rimaszombati fociakadémiáról

A labdarúgó NB I-ben szereplő Diósgyőr, illetve a Borsodsport Invest kft. közel 5 millió eurónyi összeget fektetne a futballakadémiába. A városi képviselők nagy része támogatja az együttműködést, ám a kidolgozott társasági szerződést a jelenlegi formájában nem tartják elfogadhatónak.

Jozef Šimko polgármester azt szeretné, hogy a magyar fél igazolja, tényleg rendelkezik a befektetni kívánt pénzzel. Néhány képviselő azt szorgalmazza, hogy a szerződés tartalmazzon egy részletes ütemtervet, mikor kezdődik a projektek kidolgozása, mikor írható ki a közbeszerzés, mikor indulhat az építkezés.

Jánoš lesz az edző, Csányi a segítője

A III. ligás rimaszombati csapat edzője az új idénytől Anton Jánoš lesz, akinek munkáját a korábban a gömörieket már irányító Csányi Csaba fogja segíteni. Jánoš korábban Besztercebányán, Eperjesen, Zsolnán, Nagyszombatban, Trencsénben, Szencen és Zólyomban is edzősködött. A csapat július 2-án kezdi a felkészülést. Domik Attila sportigazgató elmondta, bízik benne, hogy a fogadási csalással kapcsolatba hozott három játékos, Marek Prošovský, Peter Petrán és Matej Vargic neve tisztázódik. „Az ártatlanság vélelme mindenkit megillet. A játékosokat is sokkolta a hír” – mondta Domik, hozzátéve, hogy mindhárom játékos ifiedzőként is dolgozik a klubnál.