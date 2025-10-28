Márton Luana aranyérmet nyert a tekvondó-világbajnokságon

A 19 éves magyar versenyző – aki két éve 57 kilóban diadalmaskodott – a legjobb 32 közé kerülésért a marokkói Nada Laarajt győzte le két menetben, majd a párizsi olimpia bronzérmesét, az amerikai Kristina Teachout-t búcsúztatta úgy, hogy riválisa egyetlen akciópontot sem ért el. A nyolcaddöntőben a tokiói ötkarikás bajnok horvát Matea Jelic sem jelentett akadályt Márton számára, ismét két menetben diadalmaskodott, majd a kínai Szung Csie ellen az első menet elvesztése után magabiztosan fordított.

Az elődöntőben madridi klubtársával, a spanyol Lena Moreno Reyesszel csapott össze, akit ugyancsak két menetben győzött le.

A fináléban a 2019-ben és 2022-ben is bronzérmes, Tokióban olimpiai negyedik brazil Milena Titoneli volt az ellenfél, aki az elődöntőben egy utolsó pillanatban szerzett ponttal győzte le a nigériai Elizabeth Anyanachót, így vélhetően fáradtabban érkezett az összecsapása. Márton ezt ki is használta, az első menetet fölényesen, 8–1-re hozta. A másodikban egy percig nem született pont, ekkor a magyar talált, a dél-amerikai rivális viszont ezúttal sem tudott akciópontot szerezni, Márton így tökéletes védekezéssel lett a sportág történetének első kétszeres magyar világbajnoka.

„Köszönöm mindenkinek, aki segített, hitt bennem, testvéremnek, családomnak, edzőimnek (Suvi Mikkonen, Jesus Ramal), edzőtársaimnak, a Magyar Taekwondo Szövetségnek, egyesületeimnek, Hankuk International School, Újpesti Torna Egylet. Nélkülük nem sikerülhetett volna” – írta közösségi oldalán a győztes.

A hazai szövetség elnöke, Márton Zsolt Krisztián – aki névrokona az ikreknek – az MTI-nek nyilatkozva egyenesen „csodának” minősítette Luana sikerét.

„Ugyanazt hozta a kislány, amit a testvére a párizsi olimpián, az első pillanattól látszott, hogy megállíthatatlan. Ami külön érdekes, hogy az év eleji eredményei alapján nem lehetett következtetni erre a nagyszerű teljesítményre. Szinte csodát tett, nagyon büszkék vagyunk rá, nagyon keményen dolgozott, és fantasztikus eredményt ért el, annál is inkább, mert az európai országok nem nagyon szereztek érmet ezen a világbajnokságon, eddig Ázsiának állt a zászló. A kevés európai éremből nyert most egyet Magyarország” – mondta.

Márton ikertestvére, Viviana tavaly Párizsban ebben a súlycsoportban szerzett olimpiai aranyérmet, ő azonban most másik kategóriában (62 kg) indul, hogy „elkerülje” Luanát.

Az immár kétszeres vb-győztes Márton Luana idén az első magyar női sportoló, aki olimpiai versenyszámban nyert világbajnoki címet.