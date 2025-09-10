A Liverpool magyar párosa nem értette meg egymást a harmadik portugál gól előtt
Marco Rossi a magyar–portugál (2:3) vb-selejtező után: Bosszantó volt a végjáték
A magyar labdarúgó-válogatott izgalmas és szoros mérkőzésen 3:2-s vereséget szenvedett Portugáliától a Puskás Arénában játszott vb-selejtezőn. Így látta a találkozót Marco Rossi és Tóth Alex.
„A világ egyik legerősebb csapata ellen játszottunk, úgy gondolom, mindent megtettük. Portugália hatodik a világranglistán, a spanyol mellett európai szinten most ők a legjobbak, ez ilyen riválissal szemben alázattal kell játszani, és be kell látni, benne van a meccsben, hogy veszítünk. Akkor is, ha most keserű a szánk íze, hiszen bosszantó volt a végjáték”
– hangzott Marco Rossi értékelése a mérkőzés után, aki hangsúlyozta: ha valakit okolni lehet a vereség miatt, az legyen ő.
Rossi előretekintve szót ejtett Varga Barnabás sárga lapjáról. A következő mérkőzésen ugyanis így eltiltás miatt hiányozni fog a Ferencváros támadója, ami azért baj, mert várhatóan Sallai Roland sem csak egy meccset fog kapni az írek elleni kiállítása miatt.
„Ez nem fér bele, hogy Varga reklamálásért kapja. Reméljük, a Dublinban kiállított Sallai Rolandnak csak ezt az egy meccset kellett kihagynia, mert ha nem, akkor vészhelyzetbe kerülünk. Vargát és Sallait nehéz nélkülözni, egyszerre pedig különösen, mert ez a két nemzetközi szintű csatárunk van. Nálunk az a kulcsa mindennek, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre álljanak”
– mondta.
„Elég peches volt a vége, mert már éreztünk, hogy meglehet a pont. Nem volt szerencsénk, de mindenki büszke lehet magára”
– fogalmazott Tóth Alex, a Ferencváros középpályása, aki kezdőként 60 percet kapott Rossitól. Ennek kapcsán meg is említette, hogy az álmait éli, főleg amikor ilyen meccseken bizonyíthat, és szeretne a következő években minél több ilyen élményt. „A portugálok közül mindenki képzett, tizenegyből tinegyen zseniálisak a labdával, ez nehezítette meg a dolgunkat. De a két meccs tanulsága, hogy bárki ellen van esélyünk, ha betartjuk a taktikai utasításokat.”
Marco Rossi a mérkőzés előtt igyekezett levenni a terhet játékosairól, hangsúlyozta, hogy a portugálok az egyértelmű esélyesek, Tóth Alex erről is megemlékezett.
„Nagyon jó edző a mister, jól tud bánni a játékosokkal. Ez is bizonyítja, hogy nem csak taktikailag, hanem emberileg is közelít a játékosokhoz.”
A magyar válogatott október 11-én Örményországot fogadja, 14-én Portugáliába látogat.
Magyarország–Portugália 2:3 (1:1)
Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
Játékvezető: Lambrechts (belga), 61 473 néző
Sárga lap: Varga B., ill. Joao Neves
MAGYARORSZÁG: Tóth B.–Nego, Orbán, Szalai, Kerkez (90. Dárdai M.)–Styles (82. Vitális)–Bolla (90. Gruber), Szoboszlai, Tóth A. (60. Lukács), Nagy Zs. (60. Ötvös), Varga
PORTUGÁLIA: Diogo Costa–Joao Neves (79. Joao Felix), Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes–Vitinha (87. A. Silva), Rúben Neves–Neto (79. Palhinha), Bruno Fernandes (66. Trincao), Bernardo Silva–Ronaldo (87. G. Ramos)
