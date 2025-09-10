Marco Rossi a magyar–portugál (2:3) vb-selejtező után: Bosszantó volt a végjáték

„A világ egyik legerősebb csapata ellen játszottunk, úgy gondolom, mindent megtettük. Portugália hatodik a világranglistán, a spanyol mellett európai szinten most ők a legjobbak, ez ilyen riválissal szemben alázattal kell játszani, és be kell látni, benne van a meccsben, hogy veszítünk. Akkor is, ha most keserű a szánk íze, hiszen bosszantó volt a végjáték”

– hangzott Marco Rossi értékelése a mérkőzés után, aki hangsúlyozta: ha valakit okolni lehet a vereség miatt, az legyen ő.

Rossi előretekintve szót ejtett Varga Barnabás sárga lapjáról. A következő mérkőzésen ugyanis így eltiltás miatt hiányozni fog a Ferencváros támadója, ami azért baj, mert várhatóan Sallai Roland sem csak egy meccset fog kapni az írek elleni kiállítása miatt.

„Ez nem fér bele, hogy Varga reklamálásért kapja. Reméljük, a Dublinban kiállított Sallai Rolandnak csak ezt az egy meccset kellett kihagynia, mert ha nem, akkor vészhelyzetbe kerülünk. Vargát és Sallait nehéz nélkülözni, egyszerre pedig különösen, mert ez a két nemzetközi szintű csatárunk van. Nálunk az a kulcsa mindennek, hogy a kulcsjátékosok rendelkezésre álljanak”

– mondta.