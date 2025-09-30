Sport

Magyaros BL-meccs a tévében

Elek Zoltán

A labdarúgó Bajnokok Ligájában a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoollal találkozik, de ezen kívül is lesz mit nézni a sportkedvelőknek kedden.

LABDARÚGÁS

13.00 – M4 SPORT: A magyar válogatott kerethirdetése

16.00 – STVR ŠPORT: Námestovo–Pov. Bystrica, Slovnaft Cup

18.45 – NOVA SPORT 4: Kairat Almaty–Real Madrid, BL

18.45 – NOVA SPORT 6: Atalanta–Club Brugge, BL

19.00 – ARENA SPORT 2: Rostock–Cottbus, német III. liga

21.00 – NOVA SPORT 3: Internazionale–Slavia Praha, BL

21.00 – NOVA SPORT 5: Chelsea–Benfica, BL

21.00 – NOVA SPORT 5: Atl. Madrid–Frankfurt, BL

21.00 – NOVA SPORT 6: Galatasaray–Liverpool, BL

JÉGKORONG

17.30 – JOJ ŠPORT 1: Trnava–Martin, SHL

19.45 – SPORT 1: Biel–Zug, svájci bajnoki

2.05 (szerda) – NOVA SPORT 1: Colorado–Vegas, NHL felkészülés

TENISZ

5.00 – CANAL+ 2: WTA, Peking

8.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking

11.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokió

16.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Alicante

KERÉKPÁR

8.50 – EUROSPORT 1: Tour of Langkawi, 3. szakasz

14.00 – EUROSPORT 1, STVR ŠPORT: Horvát körverseny, 1. szakasz

KAJAK-KENU

6.35 – STVR ŠPORT: Vízi szlalom-vb

AUTÓ-, MOTORSPORT

18.45 – EUROSPORT 2: Salakmotor, Nemzetek Kupája

