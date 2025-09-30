A labdarúgó Bajnokok Ligájában a Sallai Rolandot foglalkoztató Galatasaray a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is soraiban tudó Liverpoollal találkozik, de ezen kívül is lesz mit nézni a sportkedvelőknek kedden.
Magyaros BL-meccs a tévében
LABDARÚGÁS
13.00 – M4 SPORT: A magyar válogatott kerethirdetése
16.00 – STVR ŠPORT: Námestovo–Pov. Bystrica, Slovnaft Cup
18.45 – NOVA SPORT 4: Kairat Almaty–Real Madrid, BL
18.45 – NOVA SPORT 6: Atalanta–Club Brugge, BL
19.00 – ARENA SPORT 2: Rostock–Cottbus, német III. liga
21.00 – NOVA SPORT 3: Internazionale–Slavia Praha, BL
21.00 – NOVA SPORT 5: Chelsea–Benfica, BL
21.00 – NOVA SPORT 5: Atl. Madrid–Frankfurt, BL
21.00 – NOVA SPORT 6: Galatasaray–Liverpool, BL
JÉGKORONG
17.30 – JOJ ŠPORT 1: Trnava–Martin, SHL
19.45 – SPORT 1: Biel–Zug, svájci bajnoki
2.05 (szerda) – NOVA SPORT 1: Colorado–Vegas, NHL felkészülés
TENISZ
5.00 – CANAL+ 2: WTA, Peking
8.00 – PREMIER SPORT 1: ATP, Peking
11.00 – PREMIER SPORT 2: ATP, Tokió
16.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Alicante
KERÉKPÁR
8.50 – EUROSPORT 1: Tour of Langkawi, 3. szakasz
14.00 – EUROSPORT 1, STVR ŠPORT: Horvát körverseny, 1. szakasz
KAJAK-KENU
6.35 – STVR ŠPORT: Vízi szlalom-vb
AUTÓ-, MOTORSPORT
18.45 – EUROSPORT 2: Salakmotor, Nemzetek Kupája
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.