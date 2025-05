Magyar utánpótlás-válogatott lehet a nagymihályi Zemplín fiatal labdarúgója

A mérkőzés után megszólítottuk a nagymihályiak 19 éves tehetségét, Musák Artúrt, hogy megtudjuk, magyar állampolgárságán túl milyen a viszonya a magyar nyelvhez. Az ungvári születésű játékos a kérdéseinket probléma nélkül megértette, és válaszolni is tudott magyarul, bár a szavakkal kicsit küzdött.

A szüleim nem magyarok, az anyai nagyanyám az. Volt lehetőségem, hogy felvegyem a magyar állampolgárságot, és ezt meg is tettem. Tizenhat éves korom óta Nagymihályban élek. Jól érzem magam a csapatban

– mondta Musák, aki 19 éves létére már 29 élvonalbeli mérkőzéssel rendelkezik a zemplénieknél.

A 8-as és 10-es pozícióban is bevethető középpályás elárulta, jelen állás szerint jövőre is a nagymihályiak csapatában szerepel, viszont a Niké Ligán belül van iránta érdeklődés – és nem csak a Niké Ligán belül, hiszen úgy tudjuk, a közelmúltban a magyar U21-es válogatott is érdeklődést mutatott iránta.

Az érdeklődésről Musák is hallott, de konkrétumokat nem tudott mondani. A kérdésre, hogy igent mondana-e a magyar megkeresésre, viszont határozottan válaszolt: