Magyar lányokkal a soraiban készül a szlovák válogatott

A szlovák nemzeti csapat hétfőtől együtt készül Somorján, majd csütörtökön 18.30-tól Zsolnán, szombaton 20 órától pedig Trencsénben játszik a spanyol válogatott ellen. A keretbe tizenegy játékos a MOL Ligából érkezett, heten pedig légiósként csatlakoztak társaikhoz.

A már említett Hudák Emma mellett Győri Viktóriát, Pénzes Mónikát, Lengyel Esztert és Lancz Barbarát is behívta Jan Beňadik szövetségi kapitány.

„A spanyolok eléggé átalakuló kerettel érkeznek, nagyon sok náluk az új név, de a csapat minősége így is kiváló. Egy kellemetlen és sokat futó válogatott lesz az ellenfelünk, amely mind támadásban, mind védekezésben tud variálni a játékán. Nekünk minél jobban fel kell készülnünk rájuk, nagyon várom a mérkőzéseket” – nyilatkozta az ellenfélről Beňadik.

A 2026-os Európa-bajnokság egyik házigazdájaként a szlovák válogatott nem vesz részt a jövőre induló selejtezőben. Helyette az Euro Cup sorozatban mutathatják meg magukat, amelyeket azoknak a csapatoknak hozott létre még 2021-ben az Európai Kézilabda-szövetség (EHF), amelyek szereplése már biztosított a kontinenstornán. A további házigazdák (csehek, lengyelek, románok, törökök) mellett a tavalyi Eb három legjobbja, Dánia, Norvégia és Magyarország is ott van a versenyben.

Pénzesék a norvég, a lengyel és a román válogatottal találkoznak majd októbertől jövő áprilisig a sorozat csoportkörében.

Bízik Réka visszavonulása után új csapatkapitányra volt szüksége a szlovák válogatottnak. Most kiderült, hogy a HC DAC beállója, Kristína Pastorková veszi át ezt a posztot, segítői pedig Hudák Emma és Karin Bujnochová lesznek.

„Nagyon meglepődtem. Ez nagy megtiszteltetés és egyben felelősség is. Nem újdonság ez a számomra, de most már válogatottszinten is mindent meg fogok tenni, hogy Emmával és Karinnal együtt úgy kommunikáljunk a csapattal és az edzőkkel, hogy minden jól működjön. Folyamatosan javulni akarunk”

– utalt arra Pastorková, hogy Dunaszerdahelyen is csapatkapitányként tevékenykedik.