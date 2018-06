Ma kezdődik a világ futballünnepe

Az Oroszország–Szaúd-Arábia mérkőzéssel (17.00) ma kezdődik Moszkvában a labdarúgó-világbajnokság. A nyolc évvel ezelőtti világbajnok spanyolok elérték, hogy már a nyitómeccs előtt minden róluk szóljon: tegnap azonnali hatállyal menesztették a szövetségi kapitányt.

Oroszország vb-rendezésével kapcsolatban sok kérdőjel, ellentmondás merült fel, már a Krím félsziget annektálása után volt olyan javaslat, hogy vonják vissza az oroszoktól a rendezési jogot; legutóbb Szergej Szkripal megmérgezése után jelentették be az angolok, hogy bár csapatuk ott lesz Oroszországban, a királyi család képviselői és a politikusok bojkottálják a tornát. Ehhez csatlakozott Izland és Ausztrália.

Az oroszokat bírálták a kisebbségek hátrányos megkülönböztetése, az országban uralkodó rasszizmus, a kóbor állatok legyilkolása miatt is a vb előtt.

Még el sem kezdődött azonban a torna, és a társadalmi kérdések háttérbe kerültek – a megnyitó előtti bombahírt a spanyolok szolgáltatták: tegnap ugyanis azonnali hatállyal menesztették Julen Lopetegui szövetségi kapitányt, miután kiderült, hogy a szakember a szövetség tudta nélkül megegyezett a Real Madriddal. A spanyolok az első meccsüket péntek este játsszák az Európa-bajnok Portugália ellen, immár az új kapitány, az eddig a szövetség sportigazgatójaként dolgozó Real-legenda, Fernando Hierro irányításával, akinek megbízatása a vb-re szól.

Ez lesz az első világbajnokság, amelyen alkalmazni fogják a videóbírót, vagyis a kulcsfontosságú jeleneteknél (gólok és gólhelyzetek, tizenegyesek, azonnali piros lapok, játékosok azonosítása) már nem csak a saját szemükre lesznek utalva a pályán levő játékvezetők.

A vb címvédője Németország, de hagyományosan a brazilok is nagy esélyesei a tornának. A világbajnoki döntőt július 15-én rendezik Moszkvában.

Harry Kane, az angolok csapatkapitánya (balról) és Gareth Southgate szövetségi kapitány már megtapasztalta az orosz vendégszeretetet: a sós kalács mellett egy szamovárban teát is kaptak az edzés előtt - SITA/AP-felvétel

Sereghajtó házigazda



A FIFA-világranglista alapján a vb 32 csapata közül a házigazda Oroszország áll a leggyengébben: Sztanyiszlav Csercseszov védencei a 70. helyen vannak. Az egy hónappal korábbi listán még megelőzték azt a Szaúd-Arábiát, amellyel ma (17.00) a nyitómeccset játsszák, ám a júniusi rangsorban mögéjük csúsztak. Egyebek mellett az ilyen anomáliák megszüntetése végett is határozott úgy a FIFA, hogy megváltoztatja a ranglista pontszámítását, s az új rendszer egyik jellemzője lesz, hogy figyelembe veszi a tétmeccs nélkül maradó tornarendező országokat, akik ezáltal kevésbé fognak visszaesni.

De bár a 70. hely talán túlzás, az egyáltalán nem elképzelhetetlen, hogy Oroszország nem tud továbblépni a csoportból – ez eddig csak egyetlen házigazdával fordult elő, 2010-ben a Dél-afrikai Köztársaságnak is a csoportkör jelentette a végállomást. Vlagyimir Putyin orosz elnök úgy fogalmazott, hogy „eltökélt orosz válogatottat” szeretne látni a pályán, ám az is tény, hogy a szbornaja utoljára a 2008-as Eb-n lépett tovább egy nagy torna csoportköréből.

Lehet-e címvédés?



Négy éve Brazíliában a német játékosok emelhették magasba a világbajnoki trófeát, és címvédőként mindig is esélyesként fogják emlegetni őket, de Joachim Löw együttesének a Szaúd-Arábia elleni győztes főpróbát megelőző felkészülési meccseken nem termett sok babér. A németek öt egymást követő meccsen nem nyertek, igaz, kemény ellenfeleket választottak (Franciaország, Anglia, Brazília, Spanyolország, Ausztria).

Hagyományosan az esélyesek között emlegetik a brazilokat, akik Neymar vezetésével a felkészülés során is felszabadultan és lehengerlő lendülettel játszottak. Nagyra törő terveik vannak az argentinoknak, és a spanyolok is nagyot álmodtak, de erősen kérdéses, mire lesznek képesek úgy, hogy tegnap menesztették a szövetségi kapitányt, Julen Lopeteguit, miután kiderült, hogy a Real Madrid vezetőedzője lesz.

Belgiumot már a sokadik tornán tartják sötét lónak, és a horvátokban is mindig benne van a meglepetésfaktor.



Újoncok és visszatérők



A 32-es mezőnyben két újoncot találunk: Izlandot és Panamát. Izland a valaha volt legkisebb ország, amely kvalifikálta magát a vb-re, de már a két évvel ezelőtti Eb-n is bizonyította, hogy számolni kell vele.

Hosszú idő után tért vissza a vb-re Egyiptom, amely 28 éve szerepelt utoljára a tornán, Peru pedig legutóbb az 1982-es világbajnokságon volt ott.

Hiányzik a tornáról az olasz válogatott, amely 60 éven át mindig ott volt a vb-n, most azonban kikapott a svédektől pótselejtezőn. Nem lesz ott Oroszországban a nyolc évvel ezelőtti ezüstérmes Hollandia sem, és nem jutott ki a legutóbbi két Copa América győztese, Chile sem.



A VAR vigyázó szeme



Az idei vb forradalmi újítása a videóbíró, azaz a VAR, amelyet először vetnek be nagy tornán. A technológiát már több mint 1000 mérkőzésen tesztelték, és a játékvezetők egyértelműen pozitívan nyilatkoztak róla. A nézők számára nem mindig volt pontosan érthető, mi is történik, ezt elkerülendő ezért a vb-n a kérdéses jeleneteket már a stadionban is visszajátsszák, de csak azután, hogy a játékvezető már meghozta a döntését.

Az is újítás lesz, hogy a játékvezető rasszista bekiabálások, rigmusok miatt is megszakíthatja a meccset, vagy akár idő előtt véget is vethet neki. Amikor Oroszország megkapta a világbajnokság rendezési jogát, sokan kritizálták a döntést, rámutatva arra is, hogy Oroszországban a kisebbségeket hátrányos megkülönböztetés éri, és nagyon elterjedt a rasszizmus. Ennek visszaszorításában segíthet a játékvezetők jogkörének kiterjesztése, ám Gianni Infantino, a FIFA elnöke bízik benne, hogy a gyakorlatban egyetlenegyszer sem kell majd alkalmazni.