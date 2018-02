Liu Shaolin Sándor a kizárása után is tudott mosolyogni

Nem így képzeltük. A rövidpályás gyorskorcsolyázók 1000 méteres számának eredményhirdetése zajlott éppen a pjongcsangi olimpián, de Liu Shaolin Sándor már meg is érkezett a mixzónába. A döntőben bukott, végül ki is zárták, így a táv világranglista-vezetőjeként még pontszerző sem lett.

"Mik ezek a szomorú arcok?" - rikkantott a magyar újságírókat meglátva Liu Shaolin Sándor. Még az olimpia előtt azt mondta, bármi is történjék, ő mosolyogni fog, és néhány perccel a kizárása után is hű volt önmagához.

Pedig közel volt a jó eredmény. Liu Shaolin végig nagyon magabiztosan és profin versenyzett ezen a távon. A keddi előfutamából még kötelező volt a továbbjutás, de a szombati negyeddöntőben már kemény ellenfeleket kapott a magyar versenyző - ötfős futamában két lett korcsolyázó mellett ott volt a háromszoros olimpiai bajnok kanadai Charles Hamelin, valamint az 500 méter specialistája, a kínai Vu Ta-csing is. Liu Shaolin azonban végig dominált a futamban, s bár egy ütközésközeli helyzetbe is került, megúszta, és célfotóval első lett.

Az elődöntőben a korábban 1500 méteren olimpiai bajnok dél-koreai Lim Hjo Dzsun, az ugyanott bronzérmes orosz Szemjon Jelisztratov, valamint az olasz Yuri Comfortola volt Liu Shaolin ellenfele. Az MTK 22 éves korcsolyázója ismét nagyon okosan versenyzett, s végül másodikként lépett tovább a döntőbe, úgy, hogy egy pillanatig sem forgott veszélyben a továbbjutása.

Közben a nap másik számában, női 1500 méteren Liu Shaolin kedvese, a brit Elise Christie bukott, és hordágyon vitték el. "Profik vagyunk, tudjuk, hogy ilyenkor mindent ki kell zárnunk, és csak magunkra koncentrálunk. Elise írt nekem, hogy rendben van. A bokája sérült meg, de tudom, hogy nem komoly" - magyarázta már a döntő után Liu Shaolin a brit újságíróknak, akik szintén a sajátjukként kezelik a magyar versenyzőt.

A döntőben Liu Shaoliné volt a legrosszabb rajtpozíció, és a magyar korcsolyázó a korábbi futamoktól eltérően most nem tudott előremenni. Az utolsó körök tülekedésében végül el is sodorta a két dél-koreai ellenfelét, így az olimpiai bajnok a kanadai Samuel Girard lett, aki 2016-ban vb-ezüstérmes volt ezen a távon, az ezüstérem pedig az amerikai John-Henry Kruegeré lett. A bronzot a hazai Szeo Ji Ra szerezte meg, aki a bukás után gyorsabban talpra állt. Liu Shaolint kockázatos manőver miatt ki is zárták, így csak a B-döntő végére sorolták, tehát pontszerző sem lett. "Nem akartam kilökni a két koreait, nagyon sajnálom" - sietett leszögezni Liu Shaolin, de hozzátette, nem gondolja, hogy a hazai közönség emiatt ellene fordulna: "Kedvelnek, mert szép vagyok."

Ez Liu Shaolin Sándor, még a csalódottság pillanataiban is képes viccelődni. "Nem gondoltam volna, hogy ilyen könnyen el fogok tudni jutni a döntőig. A fináléban hibáztam, nem kellett volna ütköznöm" - mondta versenyéről Liu Shaolin.

Ő is elismerte, hogy nem indult túl gyorsan a futam, Lina Zhang, a magyar shorttrackesek kínai edzője kiabált is neki, hogy előzzön kívülről. "Lehet, hogy el kellett volna indulnom, de nem éreztem azt, hogy menne. Aztán a vége felé már azt éreztem, hogy nem lesz meg a dobogó" - nyilatkozta Liu Shaolin Sándor, aki még két számban érdekelt Pjongcsangban, 500 méteren, illetve a váltóval 5000 méteren, ahol már bejutottak a fináléba.