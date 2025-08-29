Sport

Lewandowski visszatér a lengyel válogatottba

Robert Lewandowski
TASR
feher
MTI

Robert Lewandowski a világbajnoki selejtezőkön újra a lengyel labdarúgó-válogatott rendelkezésére áll.

A Barcelona 37 éves sztárja azok után került vissza a keretbe, hogy júniusban közölte: amíg az őt a csapatkapitányi posztról leváltó Michal Probierz a szövetségi kapitány, nem szerepel többet a nemzeti együttesben. A trénert három nappal később menesztették, helyét pedig Jan Urban vette át, aki most ismét meghívót küldött a válogatottban 85 gólos Lewandowskinak, akire ráadásul újra kapitányként számít.

A lengyelek a világbajnoki selejtező G csoportjában három meccsen szerzett hat ponttal jelenleg a harmadik helyen állnak a finnek (7 pont/4 mérkőzés) és a hollandok (6/2) mögött, s jövő hét csütörtökön utóbbiak otthonában szerepelnek, majd három nappal később előbbieket fogadják.

A csoportokból az elsők kijutnak a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói vb-re, míg a második helyezettek pótselejtezőt játszanak a részvételért.

Robert Lewandowski
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?