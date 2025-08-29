Lewandowski visszatér a lengyel válogatottba

A Barcelona 37 éves sztárja azok után került vissza a keretbe, hogy júniusban közölte: amíg az őt a csapatkapitányi posztról leváltó Michal Probierz a szövetségi kapitány, nem szerepel többet a nemzeti együttesben. A trénert három nappal később menesztették, helyét pedig Jan Urban vette át, aki most ismét meghívót küldött a válogatottban 85 gólos Lewandowskinak, akire ráadásul újra kapitányként számít.

A lengyelek a világbajnoki selejtező G csoportjában három meccsen szerzett hat ponttal jelenleg a harmadik helyen állnak a finnek (7 pont/4 mérkőzés) és a hollandok (6/2) mögött, s jövő hét csütörtökön utóbbiak otthonában szerepelnek, majd három nappal később előbbieket fogadják.

A csoportokból az elsők kijutnak a jövő nyári, amerikai, kanadai, mexikói vb-re, míg a második helyezettek pótselejtezőt játszanak a részvételért.