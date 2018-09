Legyőzték az olaszokat a szlovák U21-esek Dunaszerdahelyen

Dunaszerdahely | A szlovák U21-es válogatott tetszetős játékkal 3:0-ra nyert Olaszország ellen felkészülési meccsen a dunaszerdahelyi MOL Arénában. Az utolsó fél órára Bénes László is pályára lépett.

Először játszottak Dunaszerdahelyen hivatalos válogatott mérkőzést (1993-ban az alakuló szlovák nemzeti csapat még a régi stadionban találkozott Litvániával, de az nem volt hivatalos meccs). A kezdőcsapatában egy DAC-játékossal, Christián Herccel felálló szlovák U21-es válogatottra 3453 néző volt kíváncsi.

Adrián Guľa szlovák szövetségi kapitány bemutatkozó mérkőzésén jól kezdtek a szlovákok, már a 9. percben vezettek Haraslín góljával – 1:0. A Luigi di Biagio vezette olaszok is veszélyesen futballoztak, a Milan két játékosára, Crutonéra és Calabriára érdemes volt figyelni. A nézők sokkal jobb focit láttak, mint egy nappal korábban Nagyszombatban, ahol az A válogatott az alacsonyabb osztályú játékosokból összeállított dán válogatottal találkozott. Dunaszerdahelyen mindkét csapat támadó szellemben játszott, és helyzeteik is voltak, szlovák részről Haraslín, Mráz és Fábry volt nagyon aktív.

A szünetben Guľa négy helyen cserélt. A szlovákok megint jól kapták el a félidő elején, az 50. percben ismét Haraslín villant, és félfordulatból védhetetlenül lőtt a hálóba – 2:0. Két percen belül a Lechia Gdansk játékosa mesterhármast is elkönyvelhetett volna, de egy védő belevetődött a lövésébe. Az 56. percben így is nőtt a különbség, a nagy lendülettel játszó Mráz laposan lőtt a hálóba – 3:0.

Az újabb tömeges cserénél pályára lépett Bénes László, a Mönchengladbach doborgazi származású középpályása is, akit óriási üdvrivalgás fogadott a MOL Arénában. Bénes kisebb sérülésből épült fel, klubcsapatában múlt héten nevezték először a kispadra többhetes kényszerpihenő után, és néhány perc után fel is vette a meccs ritmusát.

Az olaszok lőttek egy csattanós kapufát, és volt más szépítési lehetőségük is, de a szlovákok is tartották a tempót, a csereként beállt Špalek és Vestenický is veszélyeztetett. A vendégek nem is igazán tudtak mit kezdeni a szlovákokkal, sok szabálytalansággal tördelték a játékot.

A szlovák válogatott teljesen megérdemelt győzelmet aratott, ezt pedig a nézők is értékelték, az utolsó percek alatt vastaps zengett a lelátón.

Szlovákia – Olaszország 3:0 (1:0)

Gólszerző: Haraslín (9., 50.), Mráz (56.)

Sárga lap: Káčer, Špalek, ill. Mancini, Cutrone, Adjapong, Mandragora.

Játékvezető: Karakó (magyar), 3453 néző.

SZLOVÁKIA: Greif (46. Jakubech) – Kadlec (46. Šulek), Vavro (85. Križan), Hancko, Sipľak – Herc (80. Lesniak), Dimun (46. Káčer), Fábry (62. Bénes) – Jirka (46. Špalek), Mráz (62. Vestenický), Haraslín (62. Košťál).

OLASZORSZÁG: Audero – Calabria (68. Adjapong), Mancini, Romagna, Pezzela (80. Dimarco) – Valzania (46. Cassata), Mandragora, Locatelli (68. Murgia) – Parigini (58. Orsolini), Bonazzoli (58. Vido), Cutrone (80. Cerri).