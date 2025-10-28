Légiósok: a lipcsei magyarok örülhettek, a liverpooliak nem

Olaszországban Adam Obert (Cagliari) és Nagy Ádám (Spezia) is gólpasszal zárta a hétvégi fordulót.

Dárdai Bence (Wolfsburg) az idényben először lépett pályára a Bundesligában. A magyar középpályásra edzője eddig csak egy kupammeccsen számított.

Bénes Lászlót (Kayserispor) kiállították a török élvonalban, ez volt a doborgazi származású középpályás második piros lapja profi karrierje során.

Balogh Botondnak is köszönhetően táltosodott meg a Kocaelispor, amely az első öt fordulóban egy pontot gyűjtött a török élvonalban, a magyar védő érkezése óta ugyanennyi meccsen 10-et.

Megjegyzés: összeállításunkban kupamérkőzések nem szerepelnek