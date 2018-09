Leclerc aláírhatott a Ferrarihoz

Az F1-es Olasz Nagydíj a versenynaptár egyik fénypontja, idén pedig bőven volt miről beszélgetni a monzai paddockban: biztonsági kérdések, a jövő évi pilótamozgás, többek között a Ferrari napvilágra került döntése, és a „fújolás” a dobogón... A helyszínen követtük a Forma–1-es versenyhétvége eseményeit.

Kifütyülték Hamiltont

A szezon utolsó európai versenyére rengeteg VIP-vendég látogatott el, jó néhány korábbi versenyző is ott volt Monzában: a tavaly visszavonult Felipe Massa a Williams vendégeként volt jelen az Olasz Nagydíjon, de Nico Rosberg is a bokszutcában sétálgatott. A német versenyző azonban nemcsak szórakozni jött – videót is készített, amelyet minden bizonnyal majd közösségi oldalain is megoszt a rajongókkal.

A vendégek imádják az Olasz Nagydíj hangulatát, ahol a Ferrari-drukkerek elképesztő ünnepséget tudnak rendezni – ahogyan tették azt az időmérő edzést követően. Azonban a verseny után már kevésbé örültek, legfőképp azért, mert Sebastian Vettel éppen világbajnoki riválisával, egyben a futamgyőztes Lewis Hamiltonnal ütközött a futam elején. A szurkolók a dobogón csúnyán kifütyülték a Mercedes-pilótákat, mind Hamiltont, mind Valtteri Bottast.

„Azt hiszem, mindenkinek megvan a joga, hogy azt tegye, amit érez, de nem gondolom, hogy ez túl szép dolog. Szerintem ennek nem kellene megtörténnie, de ez nem az én döntésem, mert megtörténik. Ilyen az élet, de ez nem igazán van rendben” – nyilatkozta Räikkönen, aki az egyetlen volt a dobogón, akit örömmel fogadott a tifosi közönség.

Újabb pont a Halónak

Az Olasz Nagydíj hétvégéjének kezdetén az első szabadedzést esős körülmények között teljesítette a mezőny, a második tréningre azonban felszáradt a pálya. Ennek ellenére ahogy elkezdődött a gyakorlás, piros zászlóval meg is kellett szakítani, miután Marcus Ericsson, a Sauber versenyzője hatalmasat bukott. A svéd pilóta autóján egy műszaki probléma miatt nyitva maradt a hátsó szárny, versenygépe irányíthatatlanná vált, a szalagkorlátnak ütközött, majd az autó többször megpördült a tengelye körül. Csodával határos módon Ericsson kiszállt a Sauberből, és csak ellenőrzésre kellett a pályakórházba kísérni – ahova egyébként saját lábán sétált be.

Több versenyző kiemelte, hogy nagyon örülnek, hogy nem esett baja Ericssonnak, ugyanis rendkívül ijesztő bukás történt. Carlos Sainz, a Renault versenyzője szerint a fejvédő rendszer a Belga Nagydíj után (ahol Charles Leclercet védte meg a Halo) ismét bizonyított. „Örülök, hogy jól van” – nyilatkozta Sainz. „Ez a mesterséges dolog, a DRS (nyitható hátsó szárny) veszélyes, amikor nem működik. Úgy gondolom, hogy ma még szükség van rá, különben nem lehetne előzni. Remélhetőleg kifejlesztenek egy másmilyen Forma–1-et. De a Halo működik! Még egy pont neki – folytatta a spanyol. – Nagy köszönet az FIA-nak érte. Marcus az év leggyorsabb pontján ütközött. Jó az FIA-nak és a sportnak is, hogy a Halo többé nem képezi vita tárgyát.”

Ericsson is úgy nyilatkozott, hogy hihetetlen, hogy sérülés nélkül megúszta a balesetet: „Örülök, hogy elmondhatom, jól vagyok ez után a hatalmas bukás után. Köszönök minden üzenetet és támogatást. Hihetetlen, hogy mennyire biztonságos ma a Forma–1” – mondta Ericsson.

Kimi nyugdíjba megy?

Régóta mennek a találgatások arról, hogy mi lesz 2019-ben Kimi Räikkönennel, marad-e a Ferrarinál, más csapathoz szerződik, vagy esetleg végleg visszavonul a Forma–1-től. Az év elején arról szóltak a hírek, hogy a finn helyére a Ferrari a Sauber fiatal tehetségét, Charles Leclercet ültetné, mivel nem voltak teljesen elégedettek jelenlegi pilótájuk teljesítményével. A szezon azonban úgy alakult, hogy a 39 éves pilóta mégis bizonyított, ezért már arról pletykáltak, hogy további két évvel meghosszabbítják a szerződését.

Az Olasz Nagydíjon azonban újabb fordulatot vett a szerződéshosszabbítás körüli sztori, ugyanis nyilvánosságra került az az információ, hogy a Ferrari július végén tragikus hirtelenséggel elhunyt elnöke, Sergio Marchionne már aláírt Leclerckel, csupán a bejelentés időpontjára vártak.

A Ferrari jelenlegi vezetősége azonban hiába szeretne hosszabbítani Räikkönennel, a jogi akadályok mellett az is közbeszól, hogy az újonnan leigazolandó monacói versenyző menedzsere éppen az FIA elnökének fia, Nicolas Todt. Mindemellett az is fontos szempont az olaszoknál, hogy a volt elnök emlékére való tisztelettel nem szeretnék döntését megváltoztatni.

Napvilágot látott az az információ is, hogy a korábbi elnök már Belgiumban Räikkönen helyére ültette volna Leclercet, és el is készült számára a versenyoverall. A Ferrari a pilótakérdésre azonban hazai nagydíjukon sem adott választ, így továbbra is kérdéses, hogyan alakul a finn jövője.

Nyüzsgés a pilótapiacon

A Ferrari mellett a többi csapatnál sincs nyugalom a jövő évi pilótafelállásokat illetően, hiszen meglehetősen nagy a mozgás a mezőnyben: Fernando Alonso már korábban bejelentette visszavonulását, majd kiderült, hogy helyére Carlos Sainz, a Renault versenyzője kerül majd a McLarenhez. A wokingi istálló hétfőn jelentette be hivatalosan, hogy Sainz csapattársa 2019-ben nem Stoffel Vandoorne, Alonso jelenlegi versenytársa lesz, hanem őt is lecserélik. Helyére Lando Norris kerül majd, aki jelenleg az istálló tesztpilótájaként dolgozik, így több pénteki szabadedzésen is részt vehetett már idén. A csapat egyelőre nem árulta el, hogy pontosan hány évre írt alá a 18 éves versenyzővel, ahogyan azt sem tudni, hogy Stoffel Vandoorne-nak lesz-e helye a 2019-es F1-es mezőnyben.

BERTA KITTI