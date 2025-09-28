La Liga – Xabi Alonso egy lépésre volt Capello rekordjától

A labdarúgás történetével és statisztikáival foglalkozó nemzetközi szervezet felidézte, hogy az öt európai top bajnokság edzőinek rangsorát vezető olasz Capello 1991 és 1993 között egymást követően 38 idegenbeli bajnoki mérkőzésen maradt veretlen az AC Milannal a Serie A-ban, míg Alonsónak az Atlético elleni kudarccal a Nuevo Metropolitanóban 37 meccsnél véget ért a sorozata.

Xabi Alonso előzőleg két szezont töltött el idegenbeli vereség nélkül a Bayer Leverkusen szakvezetőjeként, s a spanyol szakember ehhez a 34 mérkőzéshez tett hozzá hármat már a Real Madrid vezetőedzőjeként.

Az IFFHS megjegyezte még, hogy Alonso tréneri pályafutása során korábban csak egyszer kapott öt gólt: az Eintracht Frankfurttal szemben maradt alul vendégként 5-1-re a Leverkusent irányítva a Bundesligában, 2022. október 15-én.