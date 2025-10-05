Sport

La Liga – Vinicius Junior duplázott, nyert a Real Madrid

vinicius junior
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Real Madrid a duplázó Vinicius Junior vezérletével 3-1-re nyert otthon a Villarreal ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.

La Liga, 8. forduló:

Real Oviedo-Levante 0-2 (0-1)

Girona-valencia 2-1 (1-0)

Athletic Bilbao-Real Mallorca 2-1 (1-0)

Real Madrid-Villarreal 3-1 (0-0)

pénteken játszották:

Osasuna-Getafe 2-1 (1-1)

vasárnap:

Alavés-Elche 14.00

Sevilla-FC Barcelona 16.15

Espanyol-Real Betis 18.30

Real Sociedad-Rayo Vallecano 18.30

Celta Vigo-Atlético Madrid 21.00

Real Madrid
La Liga
Vinícius Júnior
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?