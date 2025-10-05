A Real Madrid a duplázó Vinicius Junior vezérletével 3-1-re nyert otthon a Villarreal ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság nyolcadik fordulójának szombati játéknapján.
La Liga – Vinicius Junior duplázott, nyert a Real Madrid
La Liga, 8. forduló:
Real Oviedo-Levante 0-2 (0-1)
Girona-valencia 2-1 (1-0)
Athletic Bilbao-Real Mallorca 2-1 (1-0)
Real Madrid-Villarreal 3-1 (0-0)
pénteken játszották:
Osasuna-Getafe 2-1 (1-1)
vasárnap:
Alavés-Elche 14.00
Sevilla-FC Barcelona 16.15
Espanyol-Real Betis 18.30
Real Sociedad-Rayo Vallecano 18.30
Celta Vigo-Atlético Madrid 21.00
