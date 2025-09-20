A listavezető Real Madrid 2–0-ra nyert hazai pályán az Espanyol ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság ötödik fordulójában, és továbbra is hibátlan.
La Liga – Százszázalékos maradt a Real Madrid
Kylian Mbappé szerezte a fővárosiak második találatát, így a góllövőlistát vezető francia válogatott csatár már ötödször volt eredményes a szezonban.
A sereghajtó és nyeretlen Girona kettős emberhátrányban fejezte be a vendég Levante ellen 4–0-ra elveszített bajnokit.
