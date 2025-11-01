La Liga – Magabiztos győzelmet aratott az Atlético Madrid

A fővárosi meccsen végig a madridiak játszottak nagy fölényben, de a vezetést csak a 64. percben tudták megszerezni, amihez a folytatásban még két gólt tettek hozzá.

A nap első meccsén a Villarreal hasonlóan fölényesen, 4-0-ra verte hazai pályán a Rayo Vallecanót, ezzel továbbra is egy ponttal előzi meg az Atléticót a tabellán, melyen jelenleg a második, míg Diego Simeone tanítványai a negyedikek.