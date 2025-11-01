Fotó: Facebook/Atlético de Madrid
La Liga – Magabiztos győzelmet aratott az Atlético Madrid
Az Atlético Madrid simán, 3–0-ra legyőzte a Sevillát szombaton a spanyol labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában.
A fővárosi meccsen végig a madridiak játszottak nagy fölényben, de a vezetést csak a 64. percben tudták megszerezni, amihez a folytatásban még két gólt tettek hozzá.
A nap első meccsén a Villarreal hasonlóan fölényesen, 4-0-ra verte hazai pályán a Rayo Vallecanót, ezzel továbbra is egy ponttal előzi meg az Atléticót a tabellán, melyen jelenleg a második, míg Diego Simeone tanítványai a negyedikek.
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 10.27.
La Liga – Megvan az Atlético első idegenbeli sikere
2025. 10.27.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.