A Real Madrid 2–1-re nyert hazai pályán a Real Mallorca ellen a spanyol labdarúgó élvonal harmadik fordulójában, szombaton.
La Liga – Legyőzte a Mallorcát a Real Madrid
A fővárosi együttes öt gólt szerzett a találkozón, de Kylian Mbappé két találatát VAR-ellenőrzés után les, Arda Güler gólját pedig kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető.
