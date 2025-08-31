Sport

La Liga – Legyőzte a Mallorcát a Real Madrid

La Liga – Legyőzte a Mallorcát a Real Madrid
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A Real Madrid 2–1-re nyert hazai pályán a Real Mallorca ellen a spanyol labdarúgó élvonal harmadik fordulójában, szombaton.

A fővárosi együttes öt gólt szerzett a találkozón, de Kylian Mbappé két találatát VAR-ellenőrzés után les, Arda Güler gólját pedig kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető.

La Liga
Real Madrid
Real Mallorca
