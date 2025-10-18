Sport

La Liga – Hosszabbításban szerzett góllal nyert a Barcelona

La Liga – Hosszabbításban szerzett góllal nyert a Barcelona
MTI

Az FC Barcelona a csereként beállt Ronald Araujo 93. percben szerzett góljával 2–1-re legyőzte vendégét, a Gironát a spanyol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának szombati játéknapján.

Az uruguayi hátvéd 11 perccel korábban állt be.

Ez volt a katalánok hetedik sikere a La Liga mostani idényében.

La Liga
FC Barcelona
Girona
