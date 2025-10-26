Sport

La Liga – A Real Madrid nyerte az eseménydús El Clásicót

La Liga – A Real Madrid nyerte az eseménydús El Clásicót
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A házigazda Real Madrid 2–1-re nyert a címvédő Barcelona ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság tizedik fordulójának vasárnapi rangadóján.

Az első negyedórában előbb egy megítélt büntetőt, majd – les miatt – egy gólt vont vissza a játékvezető a Real Madridtól. A fölényben futballozó királyi gárda a 22. percben Kylian Mbappé találatával végül megszerezte a vezetést. A Hansi Flick vezetőedzőt eltiltás miatt nélkülöző Barcelona első jelentős helyzetéig több mint fél órát kellett várni, ám röviddel ezután egyenlítettek a katalánok Fermín López révén. A Real Madrid még a szünet előtt visszavette a vezetést Jude Bellingham közeli találatával, sőt, egy újabb lesgól is belefért a fővárosiaknak az első játékrészbe.

A második félidő is kiharcolt madridi büntetővel indult, ezt el is végezhették a hazaiak, ám Wojciech Szczesny hatástalanította Mbappé pontrúgását. A játékrész derekán Bellingham szerzett lesről gólt, újabb találat pedig már nem esett ezt követően. A feszült hangulatú hajrában a barcelonai Pedri durva becsúszásért megkapta a második sárga lapját, így kiállították.

A Real Madrid négy tétmérkőzés után győzte le riválisát és öt pont az előnye a tabellán a gránátvörös-kékek előtt.

La Liga
Real Madrid
FC Barcelona
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?