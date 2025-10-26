La Liga – A Real Madrid nyerte az eseménydús El Clásicót

Az első negyedórában előbb egy megítélt büntetőt, majd – les miatt – egy gólt vont vissza a játékvezető a Real Madridtól. A fölényben futballozó királyi gárda a 22. percben Kylian Mbappé találatával végül megszerezte a vezetést. A Hansi Flick vezetőedzőt eltiltás miatt nélkülöző Barcelona első jelentős helyzetéig több mint fél órát kellett várni, ám röviddel ezután egyenlítettek a katalánok Fermín López révén. A Real Madrid még a szünet előtt visszavette a vezetést Jude Bellingham közeli találatával, sőt, egy újabb lesgól is belefért a fővárosiaknak az első játékrészbe.

A második félidő is kiharcolt madridi büntetővel indult, ezt el is végezhették a hazaiak, ám Wojciech Szczesny hatástalanította Mbappé pontrúgását. A játékrész derekán Bellingham szerzett lesről gólt, újabb találat pedig már nem esett ezt követően. A feszült hangulatú hajrában a barcelonai Pedri durva becsúszásért megkapta a második sárga lapját, így kiállították.

A Real Madrid négy tétmérkőzés után győzte le riválisát és öt pont az előnye a tabellán a gránátvörös-kékek előtt.