Sport

La Liga – A Barcelona hat góllal verte a Valenciát

fc barcelona
TASR/AP-felvétel
feher
MTI

A címvédő FC Barcelona házigazdaként 6-0-ra nyert a Valencia ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján.

A katalánoknál Fermin López, Raphael Dias Belloli és Robert Lewandowski is duplázott. A két csapat idén már harmadszor találkozott egymással, és a Barcelona nem kíméli riválisát: januárban a bajnokságban 7-1-re, februárban a Király Kupában pedig 5-0-ra verte a Valenciát.

La Liga, 4. forduló:

Celta Vigo-Girona 1-1 (0-1)

Levante-Real Betis 2-2 (2-1)

Osasuna-Rayo Vallecano 2-0 (1-0)

FC Barcelona-Valencia 6-0 (1-0)

szombaton játszották:

Athletic Bilbao-Alavés 0-1 (0-0)

Atlético Madrid-Villarreal 2-0 (1-0)

Getafe-Real Oviedo 2-0 (2-0)

Real Sociedad-Real Madrid 1-2 (0-2)

pénteken játszották:

Sevilla-Elche 2-2 (1-0)

hétfőn játsszák:

Espanyol-Real Mallorca 21.00

FC Barcelona
FC Valencia
La Liga
Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Hírlevél feliratkozás

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Mire kérünk támogatást?
Támogatom

Ezt olvasta már?