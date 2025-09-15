A címvédő FC Barcelona házigazdaként 6-0-ra nyert a Valencia ellen a spanyol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján.
La Liga – A Barcelona hat góllal verte a Valenciát
A katalánoknál Fermin López, Raphael Dias Belloli és Robert Lewandowski is duplázott. A két csapat idén már harmadszor találkozott egymással, és a Barcelona nem kíméli riválisát: januárban a bajnokságban 7-1-re, februárban a Király Kupában pedig 5-0-ra verte a Valenciát.
Celta Vigo-Girona 1-1 (0-1)
Levante-Real Betis 2-2 (2-1)
Osasuna-Rayo Vallecano 2-0 (1-0)
FC Barcelona-Valencia 6-0 (1-0)
szombaton játszották:
Athletic Bilbao-Alavés 0-1 (0-0)
Atlético Madrid-Villarreal 2-0 (1-0)
Getafe-Real Oviedo 2-0 (2-0)
Real Sociedad-Real Madrid 1-2 (0-2)
pénteken játszották:
Sevilla-Elche 2-2 (1-0)
hétfőn játsszák:
Espanyol-Real Mallorca 21.00
