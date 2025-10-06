Kukkonia Liga Konferencia: jövőképek Dunaszerdahelytől Bilbaóig

Szeptemberben figyelemfelkeltő meghívó érkezett szerkesztőségünk e-mail-címére: az idei Kukkonia Liga Nemzetközi Konferenciára számos izgalmas nevet hívtak meg a szervezők, többek között két szakembert az Athletic Bilbaóból, a dán FC Nordsjaelland technikai igazgatóját, az ismert szlovák mentort, Michal Kopčant és Marco Rossit, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányát.

Ilyen névsor után nem meglepő, hogy közel háromszázan gyűltünk össze a MOL Arénában egy reggeltől estig tartó nemzetközi konferenciára. Újpest, Győr, Gyirmót, Sopron, Egyházkarcsa, Csenke, Vörösmajor – ez csak néhány a rengeteg, klubszínekben pompázó melegítő közül, amin megakadt a szemünk a jelenlévőket figyelve. A konferencia elsősorban az utánpótlásedzők számára ígérkezett tanulságosnak, hiszen az előadások legfontosabb témája a tehetséggondozás volt.

DAC-os kezdés

A Konferencia egy dunaszerdahelyi „szekcióval” kezdődött: előbb Jan Van Daele, a DAC ügyvezető igazgatója köszöntötte a jelenlévőket, majd Németh Krisztián, a DAC Akadémia igazgatója vette át a szót.

„A Kukkonia Liga projektnek az egyszerűsége a gyönyörű”

– vágott bele, és elmesélte a sikerprojekt kezdeteit, amelyek a koronavírus-járvány időszakára vezethetők vissza. Ekkor bezáratták az akadémiát, nem lehetett edzeni, így eldöntötték: meglátogatják a Dunaszerdahelyi járás iskoláit, és mindenhol tartanak egy testnevelésórát, hogy felmérjék a terepet. Így páratlanul pontos rálátásuk lett a körülményekre, és azzal szembesültek, hogy az oktatási rendszer szó szerint egy csőd fizikai és mentális szempontból is. Úgy döntöttek, a DAC védnöksége alatt beszállnak a fiatalok fejlesztésébe a régióban.