Közel volt a magyar bravúr, de ötgólos meccsen a portugálok győztek Budapesten

A 61. születésnapját ünneplő Marco Rossi két helyen változtatott az írországi kezdőcsapatán, mindkettőt kényszerűségből tette: Dibusz Dénes kisebb sérülés miatt nem vállalta a játékot, így Tóth Balázs, a Blackburn légiósa állhatott kapuba, míg az eltiltott Sallai Roland helyett Nagy Zsolt került be a bal szélre. A magyar szurkolók fantasztikus koreóval készültek a mérkőzésre: a Pál utcai fiúk ihletésű óriásképet a„Legyen újra miénk a grund!” felirat kísérte.

Az első percben Szoboszlaiék még eldugták a labdát a portugálok elől, de aztán kialakult a papírforma felállás és a vendégek passzolgattak, majd a 7. percben már helyzetbe is kerültek Bruno Fernandes révén.

A 20. percben vastaps következett az egész stadionban a nyáron tragikusan elhunyt Diogo Jota emlékére, és ez alighanem kissé zavarba hozta a portugálokat, Nagy Zsolt ugyanis elfutott a bal oldalon, pontosan ívelt Varga Barnabás fejére, aki tökéletes pontossággal fejelt a kapuba – 1:0.

A portugálok nyomasztó labdabirtoklási fölényben folytatták a mérkőzést, de az első fél órában váratlan húzásokból nem sokat láthattunk a sztároktól, néhány pontatlanság viszont becsúszott. Aztán a 30. percben bekeményítettek Ronaldóék, a portugál klasszis pöckölését öt méterről bravúros reflexszel védte Tóth Balázs, majd újabb fontos védést mutatott be Neves lapos lövésénél.

A 35. percben szépen zajlott le egy magyar ellentámadás, de a végén Nagy Zsolt jobbal pocsékul találta el a labdát, pedig ez már szinte zicccer volt... Egy perccel később jött a portugál egyenlítés – Bernardo Silva hét méterre a kaputól magára maradt, és higgadtan a jobb felsőbe lőtt. Felmerült a les gyanúja, de a VAR-vizsgálat után is érvényben maradt a találat a hazaiak bánatára.

A félidő előtti utolsó percekben jött egy erősebb magyar fázis, Nagy Zsolt magára törhetett kapusra, de leshelyzetben. Az első félidő alapján egy összeszedett magyar válogatottat láthatott a Puskás Aréna közönsége, amely joggal reménykedett a bravúrban...