Varga Barnabás duplája nem volt elég a ponthoz
Közel volt a magyar bravúr, de ötgólos meccsen a portugálok győztek Budapesten
Varga Barnabás duplája is kevésnek bizonyult a pontszerzéshez, a magyar labdarúgó-válogatott 3:2-re kikapott Portugáliától a Puskás Arénában játszott vb-selejtezőn.
A 61. születésnapját ünneplő Marco Rossi két helyen változtatott az írországi kezdőcsapatán, mindkettőt kényszerűségből tette: Dibusz Dénes kisebb sérülés miatt nem vállalta a játékot, így Tóth Balázs, a Blackburn légiósa állhatott kapuba, míg az eltiltott Sallai Roland helyett Nagy Zsolt került be a bal szélre. A magyar szurkolók fantasztikus koreóval készültek a mérkőzésre: a Pál utcai fiúk ihletésű óriásképet a„Legyen újra miénk a grund!” felirat kísérte.
Az első percben Szoboszlaiék még eldugták a labdát a portugálok elől, de aztán kialakult a papírforma felállás és a vendégek passzolgattak, majd a 7. percben már helyzetbe is kerültek Bruno Fernandes révén.
A 20. percben vastaps következett az egész stadionban a nyáron tragikusan elhunyt Diogo Jota emlékére, és ez alighanem kissé zavarba hozta a portugálokat, Nagy Zsolt ugyanis elfutott a bal oldalon, pontosan ívelt Varga Barnabás fejére, aki tökéletes pontossággal fejelt a kapuba – 1:0.
A portugálok nyomasztó labdabirtoklási fölényben folytatták a mérkőzést, de az első fél órában váratlan húzásokból nem sokat láthattunk a sztároktól, néhány pontatlanság viszont becsúszott. Aztán a 30. percben bekeményítettek Ronaldóék, a portugál klasszis pöckölését öt méterről bravúros reflexszel védte Tóth Balázs, majd újabb fontos védést mutatott be Neves lapos lövésénél.
A 35. percben szépen zajlott le egy magyar ellentámadás, de a végén Nagy Zsolt jobbal pocsékul találta el a labdát, pedig ez már szinte zicccer volt... Egy perccel később jött a portugál egyenlítés – Bernardo Silva hét méterre a kaputól magára maradt, és higgadtan a jobb felsőbe lőtt. Felmerült a les gyanúja, de a VAR-vizsgálat után is érvényben maradt a találat a hazaiak bánatára.
A félidő előtti utolsó percekben jött egy erősebb magyar fázis, Nagy Zsolt magára törhetett kapusra, de leshelyzetben. Az első félidő alapján egy összeszedett magyar válogatottat láthatott a Puskás Aréna közönsége, amely joggal reménykedett a bravúrban...
A második félidő elején sem változott a játék képe, Szoboszlaiék várták az ellentámadásra alkalmas pillanatokat. A portugálok dajkálgatták a labdát, miközben az MLSZ alaposan megkapta a magáét a szurkolóktól.
Az 56. percben egy szöglet után a labda eltalálta Nego kezét, és büntetőhöz jutottak a portugálok. Cristiano Ronaldo hatalmas fújolás közepette készült neki a büntetőnek, majd ĺaposan a hálóba lőtte azt, Tóth Balázs hiába találta el az irányt.
Lépéskényszerbe került a magyar csapat, de ahhoz a portugálok túl ügyesek voltak a labdával, hogy átengedjék az irányítást. Cancelo próbára tette Tóth Balázst, aki szépen vetődve ismét bizonyította, hogy rajta nem múlik semmi.
A magyar csapat a 70. perc után kezdett bátrabban előremenni, egyre közelebb kerültek a portugál kapuhoz. Az utolsó tíz percre a DAC-ban profivá érő Vitális Milán is pályára lépett.
Jöttek a katartikus percek: Nego szép beadása után Varga védhetetlen gólt fejelt – 2:2, felrobbant a stadion és a hazai szurkolók óriási hangerővel kezdték buzdítani a válogatottat… de gyorsan jött egy könnyelműen eladott labda, amit Cancelo használt ki könyörtelenül – 2:3.
A könyörtelen portugál gól után a magyar csapatban nem maradt elég erő a bravúrhoz, így szoros mérkőzésen alulmaradt a favorittal szemben.
A magyar válogatott október 11-én Örményországot fogadja, 14-én Portugáliába látogat.
Magyarország–Portugália 2:3 (1:1)
Gólszerzők: Varga B. (21., 84.), ill. Bernardo Silva (36.), Ronaldo (58., 11-esből), Cancelo (86.)
Játékvezető: Lambrechts (belga), 61 473 néző
Sárga lap: Varga B., ill. Joao Neves
MAGYARORSZÁG: Tóth B.–Nego, Orbán, Szalai, Kerkez (90. Dárdai M.)–Styles (82. Vitális)–Bolla (90. Gruber), Szoboszlai, Tóth A. (60. Lukács), Nagy Zs. (60. Ötvös), Varga
PORTUGÁLIA: Diogo Costa–Joao Neves (79. Joao Felix), Cancelo, Rúben Dias, Nuno Mendes–Vitinha (87. A. Silva), Rúben Neves–Neto (79. Palhinha), Bruno Fernandes (66. Trincao), Bernardo Silva–Ronaldo (87. G. Ramos)
