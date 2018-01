Kizárták az olimpiáról Viktor An rövidpályás gyorskorcsolyázót

Moszkva | Kizárták Viktor Ant, a rövidpályás gyorskorcsolyázás hatszoros olimpiai és 18-szoros világbajnokát a phjongcsangi téli játékokról - jelentette hétfőn több orosz hírügynökség és hírportál jól értesült forrásokra hivatkozva.

A hírről elsőként beszámoló Szport-Ekszpressz című orosz sportlap úgy tudja, hogy a sportolót azért húzta ki a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) engedélyező testülete az olimpiai részvételre pályázó orosz versenyzők listájáról, mert a neve szerepelt a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) által megbízott kanadai jogászprofesszor, Richard McLaren vezette független vizsgálóbizottság által az orosz doppingügyekről szereplő jelentésben.

A TASZSZ-t úgy tájékoztatták, hogy az olimpiai szerepléstől eltiltották An két csapattársát, Gyenyisz Ajrapetjant és Vlagyimir Grigorjev ötszörös Európa-bajnokot is, aki 2014-ben Szocsiban váltóban lett aranyérmes.

An volt egyébként az első orosz sportoló, aki december 6-án kijelentette, hogy semleges zászló alatt is indulni kíván a jövő évi téli olimpián.

"Ha Oroszország nem bojkottálja a phjongcshangi olimpiát, akkor semleges státusban versenyezni fogok. Négy évig készültem erre, és egyszerűen nem tudok lemondani róla" - jelentette ki az akkor Szöulban tréningező An a Jonhap dél-koreai hírügynökségnek.

A dél-koreai származású Viktor An (korábbi nevén An Hjun Szu) 2011-ben vette fel az orosz állampolgárságot, és Szocsiban három aranyérmet nyert Oroszországnak. An 2006-ban Torinóban - még dél-koreai színekben - három arany- és egy bronzérmet szerzett a téli játékokon.

A 32 éves versenyző továbbra is az élmezőnybe tartozik, a januári Európa-bajnokságon 500 méteren ezüstérmet szerzett, az orosz váltóval pedig a magyar csapat előtt lett második.