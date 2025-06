Kizárhatják a DAC-ot a Konferencialiga selejtezőjéből

A gondot az okozza, hogy a DAC többségi tulajdonosa, Világi Oszkár érdekeltségébe tartozik a győri klub is, az UEFA szabályai pedig tiltják, hogy egy adott versenysorozatban egy tulajdonos két klubja is induljon. Korábban már felmerült ez a kérdés, de akkor az ETO illetékesei azt közölték, az egyesület irányítási struktúrája alapján nem lesz akadálya, hogy a dunaszerdahelyiek mellett ők is szerepelhessenek a nemzetközi porondon.

Az UEFA egyelőre annyit közölt, hogy jogi vizsgálatot indított az ügyben. A Konferencialiga-selejtező 2. fordulójának sorsolását, amelyben a DAC és a Győr is érdekelt lenne, ma 14.00-tól tartják.

A dunaszerdahelyi klub annyit közölt az ügyben, hogy a mai nap folyamán közleményt adnak majd ki.

Amennyiben az UEFA arra jutna, hogy szabálytalan lenne a két klub indulása a KL-ben, úgy a DAC-ot zárná ki a sorozatból, mivel a Niké Liga koefficiense alacsonyabb, mint az NB I-é.



Cikkünket frissítjük.