Balról Kiss Filip, Šimon Šmehyl és Dan Ožvolda a második komáromi gól után
Kiss Filip: Nem engedték, hogy a végén kijöjjünk a nyomás alól
A KFC középpályása elmondta, játszott az égszínkékeknél, így tudja, hogyan segítik őket a játékvezetők. A Slovan edzője, id. Vladimír Weiss kiemelte, a komáromiak egy pontot biztosan megérdemeltek volna.
A komáromiak a 90. percben még vezettek a bajnoki címvédő ellen, végül mégis pont nélkül utazhattak haza Aranyosmarótról. „Mindannyian örültünk ennek a meccsnek és ez látszott is rajtunk, jól játszottunk.
Megérdemeltük volna legalább az egy pontot. Szerintem azt is mondhatjuk, hogy 80 percig jobbak voltunk, több helyzetünk volt.
A végén viszont nyomás alatt voltunk és nem tudtuk kihúzni az utolsó perceket. Tanulnunk kell belőle, hiszen pontrúgások után kaptuk a gólokat, amiket nem szabad megengednünk. Kár érte…” – értékelt lapunknak Kiss Filip, aki arra is kitért, miért nem tudtak megbirkózni az égszínkékek nyomásával a végén.
„Sosem szoktam a bírókkal foglalkozni, de most muszáj ezt elmondanom.
Én a Slovanban is játszottam, tudom, hogy segítenek nekik. Ma is mindenki láthatta, az 50-50 százalékos párharcokat mindig az ő javukra fújták.
A végén ezért is nem tudtunk kijönni a kapunk elől, hiszen mindig visszakapták a labdát, ha szabálytalanok voltunk, ha nem.”
Weiss Komáromot dicsérte
A KFC középpályása szerint viszont négy veretlen bajnoki után újra bebizonyították, hogy képesek a jó és eredményes játékra, így ha ezt tudják folytatni, akkor ismét jönni fognak a győzelmek.
Id. Vladimír Weiss a lefújás után sem volt nyugodt, a győzelem ellenére is helyenként tőle zengett az öltözőfolyosó, volt akitől azt is rossz néven vette, hogy gratulált neki a három ponthoz.
„Természetesen örülünk, hogy egy már elvesztett meccset tudtunk megnyerni. Ehhez Šporar és szerencse is kellett. A komáromiak jól játszottak, jól védekeztek. Tudtam, hogy nehéz mérkőzés lesz, ott voltam Trencsénben, hogy megnézzem a KFC-t. A játékosaik eltökéltek, labda nélkül is sokat futnak, nyomás alá helyezik az ellenfelüket. Mély blokkban voltak ma, az ilyen ellenfelek ellen pedig nehéz játszani. Komárom a mai teljesítménye alapján minimum egy pontot megérdemelt volna. Miki taktikailag fantasztikusan fel tud készülni az ellenfélre, a játékosai pedig hajlandóak teljesíteni az ő utasításait” – dicsérte kollégáját a Slovan vezetőedzője, aki szerint a lila-fehéreknek a vereség ellenére nőhet az önbizalmuk.
Bosszantó hibák
Radványi Miklós csalódottan értékelt és magára vállalta a felelősséget. „Nehéz értékelni egy olyan mérkőzést, amikor a 90. percben még vezetünk a bajnok ellen, és végül pontrúgások után elveszítjük a három pontot. Magamra vállalom a vereséget, mert egy olyan játékost állítottam be, aki még fizikálisan talán nem volt az elvárt szinten. Ezt követően nem néztünk ki jól.
A fiúkat megdícsértem, mert jó meccset játszottak.
Tudtuk, hogy mi a Slovan ellen nem játszhatunk nyílt focit. A védekezésből indultunk ki, ami után nagyon jók voltak az átmeneteink. Az első félidőben Žáknak, a másodikban Ožvoldának, Ganboldnak is megvoltak a helyzetei. Ezekből többet kellett volna kihoznunk. Bosszant, hogy 5-6 magas játékosom is bent volt a végén és mégis két pontrúgás után kaptuk a gólokat. A harmadik gól előtt a szabálytalanság is egy buta dolog volt.
Annak viszont örülök, hogy megszenvedett ellenünk a Slovan,
igazoltuk, hogy nem véletlenül van 14 pontunk és vagyunk ott, ahol” – találta meg a pozitívumokat a komáromi tréner, akinek csapata vasárnap már a Nagymihály ellen lép pályára.
