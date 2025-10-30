Kiss Filip: Nem engedték, hogy a végén kijöjjünk a nyomás alól

A komáromiak a 90. percben még vezettek a bajnoki címvédő ellen, végül mégis pont nélkül utazhattak haza Aranyosmarótról. „Mindannyian örültünk ennek a meccsnek és ez látszott is rajtunk, jól játszottunk.

Megérdemeltük volna legalább az egy pontot. Szerintem azt is mondhatjuk, hogy 80 percig jobbak voltunk, több helyzetünk volt.

A végén viszont nyomás alatt voltunk és nem tudtuk kihúzni az utolsó perceket. Tanulnunk kell belőle, hiszen pontrúgások után kaptuk a gólokat, amiket nem szabad megengednünk. Kár érte…” – értékelt lapunknak Kiss Filip, aki arra is kitért, miért nem tudtak megbirkózni az égszínkékek nyomásával a végén.

„Sosem szoktam a bírókkal foglalkozni, de most muszáj ezt elmondanom.

Én a Slovanban is játszottam, tudom, hogy segítenek nekik. Ma is mindenki láthatta, az 50-50 százalékos párharcokat mindig az ő javukra fújták.

A végén ezért is nem tudtunk kijönni a kapunk elől, hiszen mindig visszakapták a labdát, ha szabálytalanok voltunk, ha nem.”