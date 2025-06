Kevés néző, gyenge foci és egy gól a szlovákok meccsén (HELYSZÍNI FOTÓK)

A stadion környékén csak néhány biztonsági ember és a rendőrautók utaltak arra, hogy mérkőzést rendeznek a Nagyerdei Stadionban, és az üres lelátókat látva sem jött meg a meccshangulatunk. A környezett a legszomorúbb koronavírusos időket idézte, annál is inkább mert a kispadok körül voltak, akik még maszkot is viseltek. A VIP-szektorokban persze azért akadt néhány néző a zárt kapu ellenére is.

Szokatlan látvány volt, hogy gyermekek nélkül vonultak be a játékosok a pályára, az izraeliek részéről pedig Revivot az sem zavarta, hogy szól a szlovák himnusz, ő még nyújtott egy kicsit. Az izraeliek himnuszát viszont a kezdőcsapat játékosai, és minden cserepadon helyet foglaló is összeölelkezve hallgatta.

A szlovákok kezdőjében most sem volt ott Bénes László, pedig Francesco Calzona alaposan átalakította a görögök elleni a csapatot, öt helyen is változtatott az olasz szakember, aki most a három belső védős rendszert választotta.

A mérkőzés főleg mezőnyjátékkal indult, inkább a szlovákok lábán járt a labda, Izrael pedig gyors akciókkal próbálta megbontani Škriniarék védekezését. Ám mindkét csapat rendkívül pontatlanul játszott.

A 15. percben Boženík került helyzetbe kissé kiszorított helyzetben így lövése el is kerülte a hosszú alsót. Amikor már-már úgy tűnt, végre láthatunk egy komoly helyzetet, rendre jött egy rossz passz, vagy egy leshelyzet. Hancko volt, aki a tizenhatoson belül lőhetett, de blokkolták a próbálkozását. Hasonlóan járt Tupa is, Duda pedig kicsit távolabbról fölé lőtt.

Ezekben a percekben feljebb tolta a védekezését Szlovákia, meg is zavarták ellenfelüket, de nem tartott sokáig ez az időszak.

A 37. percben egy gyors izraeli támadás után láthattuk a félidő legnagyobb helyzetét. Ehhez Gyömbér hibája is kellett, végül pedig Rodák védte bravúrral Abada lövését. Az ezt követő szöglet és a kipattanó utáni beadás is hordozott magában veszélyt, de a szlovák kapusnak ekkor már nem akadt dolga. Nem úgy, mint fél perccel később, amikor Shua lövését védte bravúrral, a kipattanót szerencséjére nem tudták rálőni az izraeliek.

A szünet előtt még Abada lépett meg a bal oldalon, az érkező Gandelman elé passzolt, akinek lövését bevetődve blokkolták. A nem túl érdekfeszítő félidőben Izrael állt közelebb a vezetés megszerzéséhez, a gyors játékosaik tudtak gondot okozni Gyömbéréknek. Örömteli pillanatok voltak, amikor a VIP lelátón helyet foglaló maroknyi szimpatizáns egy-egy alkalommal hangos kiáltással próbálta biztatni az izraeli válogatottat.