Leo Sauer (balra) küzdelme egy északír védővel T
Két nagy hiba megpecsételte a szlovákok sorsát Belfastban
A szlovák labdarúgó-válogatott péntek este elszenvedte első vereségét a világbajnoki selejtezőkön.
A kvalifikációs sorozatban eddig százszázalékos szlovákok egy esetleges győzelemmel fontos lépést tehettek volna a csoportelsőség, és ezzel a biztos vb-szereplés felé. Az északírek egy-egy győzelem és vereség után várták a belfasti vb-selejtezőt.
Francesco Calzona, a szlovák válogatott szövetségi kapitánya három helyen változtatott legutóbbi két kezdőcsapatához képest, kettőt kényszerűségből: Lobotkára sérülés, Hanckóra pedig gyermeke születése miatt nem számíthatott. A középpályán Hrošovský (Genk) kapott bizalmat, míg a védelemben Obert került a bal szélre.
A csatársorban ugyanakkor taktikai okokból húzott meg egy váltást az olasz szakember, Dávid Ďuriš helyét Ivan Schranz foglalta el - a prágai Slavia játékosa kisebb sérüléssel bajlódott a selejtezőt megelőzően, így sokáig kérdéses volt a szereplése.
Átaludt félidő
Sem ő, sem csapattársai nem váltották meg a világot az első félidőben. Veszélyesebb, lendületesebb akciókat az északírek vezettek. Az ő nevükhöz fűződött a meccs első kapura lövése is.
A második már a szlovákokéhoz: a dolog szépséghibája, hogy a saját kapujukra ment a labda, a menteni, felszabadítani igyekvő Hrošovskýról egy lapos beadást követően Dúbravka hálójába perdült a labda a 18. percben - 1:0.
A szlovákokat a bekapott gól sem rázta fel, ellenkezőleg, Devenny vagy Reid lövése is könnyen góllal végződhetett volna (az első esetben Dúbravka védett, a másodikban fölé lőtt a Stevenage játékosa).
Újabb nagy hiba
Calzona a szünetben vélhetően felemelte a hangját az öltözőben, de nem cserélt, így továbbra is a kipadon maradt mások mellett Bénes László, a Kayserispor légiósa is.
Bero fejesével révén a szlovákok is feljegyezhették első helyzetüket, de élénkebb támadójáték kialakulásához szükség volt a cserékre is: az egyikük, Tomáš Rigo gyorsan gólapsszt adhatott volna, de Strelec labdája csak a kapufát súrolta egy jó kiugratása után.
Reid lövése is veszélyes volt, majd a 82. percben eldőlt a találkozó, egy újabb nagy szlovák hiba után. Dúbravka ahelyett, hogy lehúzta volna a labdát, feleslegesen kiöklözte azt, de mivel a tizenegyesponttal egy magasságban történt mindez, Hume könnyedén az üres kapuba emelhetett - 2:0. A szlovák csapat ezzel elszenvedte első vereségét a selejtezősorozatban.
A csoport másik meccsén Németország simán verte Luxemburgot (4:0), így az A négyesben a kvalifikáció felénél három hatpontos csapat van. A végelszámolásnál is döntő gólkülönbség alapján német, északír, szlovák sorrendben.
Bénesék legközelebb hétfőn lépnek pályára, Nagyszombatban a 0 ponttal álló hercegségbelieket fogadják.
