Két nagy hiba megpecsételte a szlovákok sorsát Belfastban

A kvalifikációs sorozatban eddig százszázalékos szlovákok egy esetleges győzelemmel fontos lépést tehettek volna a csoportelsőség, és ezzel a biztos vb-szereplés felé. Az északírek egy-egy győzelem és vereség után várták a belfasti vb-selejtezőt.

Francesco Calzona, a szlovák válogatott szövetségi kapitánya három helyen változtatott legutóbbi két kezdőcsapatához képest, kettőt kényszerűségből: Lobotkára sérülés, Hanckóra pedig gyermeke születése miatt nem számíthatott. A középpályán Hrošovský (Genk) kapott bizalmat, míg a védelemben Obert került a bal szélre.

A csatársorban ugyanakkor taktikai okokból húzott meg egy váltást az olasz szakember, Dávid Ďuriš helyét Ivan Schranz foglalta el - a prágai Slavia játékosa kisebb sérüléssel bajlódott a selejtezőt megelőzően, így sokáig kérdéses volt a szereplése.

Átaludt félidő

Sem ő, sem csapattársai nem váltották meg a világot az első félidőben. Veszélyesebb, lendületesebb akciókat az északírek vezettek. Az ő nevükhöz fűződött a meccs első kapura lövése is.

A második már a szlovákokéhoz: a dolog szépséghibája, hogy a saját kapujukra ment a labda, a menteni, felszabadítani igyekvő Hrošovskýról egy lapos beadást követően Dúbravka hálójába perdült a labda a 18. percben - 1:0.

A szlovákokat a bekapott gól sem rázta fel, ellenkezőleg, Devenny vagy Reid lövése is könnyen góllal végződhetett volna (az első esetben Dúbravka védett, a másodikban fölé lőtt a Stevenage játékosa).