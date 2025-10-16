Két év után elesett a Gödör Aréna, véget ért a királyfiakarcsaiak sorozata

Szombaton azonban megtört a jég. A dunaszerdahelyi területi labdarúgó-bajnokság VII. (AG Sport) Ligája 9. fordulójában ugyanis 2:0 arányban diadalmaskodtak, három pontot raboltak tőlük a vendég pozsonyeperjesiek. Ezzel véget ért az egykori élvonalbeli futballista, Csápai Zoltán edző által irányított hazaiak 2023. augusztus 27-e (!) óta őrzött hazai veretlenségi sorozata.

„Elcsépeltnek tűnik, de egyszer minden sorozat véget ér. Akár azt is mondhatnám, hogy büszkék lehetünk rá, hogy több mint két évig tartott a szériánk. Ennek most vége. Ez az érem egyik oldala. Másrészt kínos, hogy otthon buktunk, az előzmények ugyanis nem erre utaltak

– mondta lapunknak Csápai, emlékeztetve arra, hogy a pozsonyeperjesiek elleni bajnokit megelőzően két meccset idegenben játszottak, és mindkettőn kapott gól nélkül húzták be a három pontot. –

Nagyképűség nélkül mondom, a szapiakat osztálykülönbséggel fektettük két vállra. A legutóbbi párharc sajnos nem volt a kezünkben. Az ellenfél az első félidőben jogos büntetőből vezetést szerzett. A végjátékban, amikor az egyenlítésre hajtva már a kapusunk is támadott, megkaptuk a kegyelemdöfést. Mi csak a ziccerekig jutottunk, ezeket azonban elpuskáztuk.