A Gödör Arénában a vendégek a döntetlennek is örültek (Cséfalvay Á. András felvétele)
Két év után elesett a Gödör Aréna, véget ért a királyfiakarcsaiak sorozata
Az utóbbi években bevehetetlen erődként funkcionált a királyfiakarcsai Gödör Aréna, az ellenfelek már a döntetlent is sikerként könyvelték el.
Szombaton azonban megtört a jég. A dunaszerdahelyi területi labdarúgó-bajnokság VII. (AG Sport) Ligája 9. fordulójában ugyanis 2:0 arányban diadalmaskodtak, három pontot raboltak tőlük a vendég pozsonyeperjesiek. Ezzel véget ért az egykori élvonalbeli futballista, Csápai Zoltán edző által irányított hazaiak 2023. augusztus 27-e (!) óta őrzött hazai veretlenségi sorozata.
„Elcsépeltnek tűnik, de egyszer minden sorozat véget ér. Akár azt is mondhatnám, hogy büszkék lehetünk rá, hogy több mint két évig tartott a szériánk. Ennek most vége. Ez az érem egyik oldala. Másrészt kínos, hogy otthon buktunk, az előzmények ugyanis nem erre utaltak
– mondta lapunknak Csápai, emlékeztetve arra, hogy a pozsonyeperjesiek elleni bajnokit megelőzően két meccset idegenben játszottak, és mindkettőn kapott gól nélkül húzták be a három pontot. –
Nagyképűség nélkül mondom, a szapiakat osztálykülönbséggel fektettük két vállra. A legutóbbi párharc sajnos nem volt a kezünkben. Az ellenfél az első félidőben jogos büntetőből vezetést szerzett. A végjátékban, amikor az egyenlítésre hajtva már a kapusunk is támadott, megkaptuk a kegyelemdöfést. Mi csak a ziccerekig jutottunk, ezeket azonban elpuskáztuk.
Az ellenfél masszív játékára nem találtuk meg az ellenszert, és a kapusuk is jól védett. Alaposan felkészültek belőlünk, jól olvasták a játékunkat. Megkaptuk a pofont, mely ébresztőként hathat néhány játékosunknak.”
A királyfiakarcsaiaké a mezőny leggólképesebb alakulata, 31 találatnál tartanak. Három héttel ezelőtt vendéglátóként tízet vágtak a csilizradványiaknak. A szombati erőpróbát megelőzően idén május 11-én volt legutóbb gólképtelen a Csápai-legénység. Megviselte-e az éllovas futballistáit a szombati hidegzuhany?
„Ha reggelig játszunk, akkor sem rúgtunk volna gólt. Vannak ilyen mérkőzések. A meccset követően foglalkoztunk a történtekkel. Sajnáljuk, hogy keserű szájízzel távoztak szurkolóink, támogatóink a Gödör Arénából. Ugyanis mi a focit nem csak magunknak játsszuk. Emelt fővel, csapatként akarunk visszatérni a győzelmek hullámhosszára, újra élvezhető játékkal igyekszünk bizonyítani, örömteli pillanatokat szerezni nekik. Megkaptuk a pofont, de továbbra is éllovasok vagyunk. Célunk ott lenni, ahová valók vagyunk”
– fogalmazta meg az elvárásait Csápai Zoltán.
