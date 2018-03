Két DAC-játékos is Kozák keretében

Ľubomír Šatka és Erik Pačinda is tagja Ján Kozák szövetségi kapitány válogatott keretének, amely a jövő heti, bangkoki futballtornára készül. Kozák összesen négy újoncot nevezett.

A jövő hét második felében zajló bangkoki Király-kupa elődöntőjében, március 22-én a szlovákok az Egyesült Arab Emírségekkel találkoznak, három nappal később pedig (attól függően, hogy nyernek-e vagy kikapnak), a döntőben vagy a bronzmeccsen a Thaiföld–Gabon párosításból érkező ellenféllel játszanak.

Ján Kozák szövetségi kapitány 24 játékost nevezett a túrára, köztük négy újoncot találunk. A DAC kulcsemberei, Ľubomír Šatka és Erik Pačinda mellett helyet kapott a keretben Michal Šulla, a Slovan kapusa és az égszínkékek szerb születésű játékosa, Boris Sekulič is. „Sekulič már két éve nagyon jó, stabil teljesítményt nyújt. A jobbhátvéd posztján az utóbbi időben olyan játékosokat próbáltam ki, akiknek nem kimondottan ez a posztjuk, például Sabo vagy Gyömbér. Sekulič már tapasztalt, nem kellene, hogy problémát jelentsen neki a megmérettetés” – nyilatkozta Kozák, aki a dunaszerdahelyi kettősre is kitért: „Šatka a DAC védelmének vezére, külföldön is játszott már, szeretnék esélyt adni neki.

A szlovák válogatott kerete Kapusok: Martin Dúbravka (Newcastle), Martin Polaček (Mladá Boleslav), Michal Šulla (Slovan Bratislava) Hátvédek: Peter Pekarík (Hertha Berlin), Boris Sekulič (Slovan Bratislava), Martin Škrtel (Fenerbahce), Milan Škriniar (Internazionale), Tomáš Hubočan (Trabzonspor), Norbert Gyömbér (FC Bari), Róbert Mazáň (Celta Vigo), Ľubomír Šatka (DAC) Középpályások: Stanislav Lobotka (Celta Vigo), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Köbenhavn), Erik Sabo (Beitar Jeruzsálem), Róbert Mak (PAOK Szaloniki), Albert Rusnák (Real Salt Lake), Marek Hamšík (Napoli), Filip Kiss (al-Ittifaq), Ondrej Duda (Hertha Berlin), Jaroslav Mihalík (Žilina), Erik Pačinda (DAC) Csatárok: Adam Nemec (Dinamo Bucuresti), Michal Ďuriš (Anorthosis Famagusta)

Pačinda ballábas, ilyen játékosból nincs sok nálunk, futballszempontból és emberileg is megérett arra, hogy ott legyen a keretben.”

Sérülés miatt Vladimír Weiss, Bénes László és Matúš Bero sem állhat Kozák rendelkezésére. A kapitány megegyezett a kapus Matúš Kozáčikkal, hogy sem most, sem a nyári válogatott időpontra nem hívja be, és a Törökországban játszó Ján Kucka is „szabadot kért” a kapitánytól a thaiföldi torna idejére.

A szlovák válogatottra legközelebb csak szeptemberben vár tétmeccs, amikor megkeződnek a Nemzetek Ligája küzdelmei.