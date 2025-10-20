Távolba dobás medicinlabdával
Keszegfalvai töréspróba, 60 indulóval
Magyarország és Szlovákia is indított versenyzőket a XVIII. Polgármester kupa Tameshiwari (töréspróba) nemzetközi versenyen, amelyet a karatékáknak rendeznek, de nem csak a karatéról szól.
Keszegfalván hagyománya van ennek az erőpróbának, így idén is 60 nevezés érkezett a rendező Seishin Karateklubhoz.
„Klubtermi kihívásokkal indult a próbasorozat. Több feladatot teljesített a mezőny: medicinlabdával dobtak távolba, svájci labdán egyensúlyoztak, rúdon tartották magukat…
A futással már a természetben folytatódott verseny. Három korosztályban és különböző távokon.
A legkisebb, 5–8 éves gyerekekre 2, a 9–12 évesekre 4, a 13 éven felüliekre 5,5 km megtétele várt. Eközben különböző erőnléti és ügyességi feladatokat teljesítettek: ugrókötelezés, guggolás, súllyal nyomás – közölte lapunkkal Markovics János klubelnök. – A maga szintjén ez komoly kihívás volt mindenki számára. Mindannyian legyőzték önmagukat, túllépték saját határaikat. S ez ennek a versenynek, akárcsak a harcművészeteknek a célja.”
Pataki Dezső polgármester mint a verseny névadója megköszönte a versenyzőknek és a szülőknek is, hogy támogatják gyerekeiket. Az erőpróba után megérdemelt ebéd és kofola pótolta az indulók energiahiányát.
Összesen 10 elsőséget harcoltak ki a Seishin Karateklub növendékei, ebből négy Dunaszerdahelyre került.
A különdíjat, a Polgármester Kupát Forró János (keszegfalvai klub) kapta a 2024/2025-ös versenyévben hazai és nemzetközi szinten elért eredményeiért.
Győztesek
Gyerek 1, nő: Csölle Kincső Viktória (Seishin Ekecs), Rudi Noémi
Gyerek 2, nő: Blockhaus Enola (mindketten Rakurai Répcelak)
Serdülő, nő: Boráros Judit
Gyerek 0, férfi: Zsolnai Máté
Gyerek 1, férfi: Lavu Botond (mindhárman Seishin Dunaszerdahely), Hidegh Krisztián (Rakurai), Vida Bercel (Seishin Keszegfalva)
Gyerek 2, férfi: Yaseen Hussein (Seishin Dunaszerdahely), Hidegh Flórián (Rakurai), Szabó Sándor (Seishin Keszegfalva)
Serdülő, férfi: Tercs Máté Márk
Ifjúsági: Puzsér Áron (mindketten Seishin Ekecs)
Junior, férfi: Gáspár Botond (Főnix Dojo)
Szülői kategória, férfiak: Gálfi Tomáš (Seishin Keszegfalva)
