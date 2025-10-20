Keszegfalvai töréspróba, 60 indulóval

Keszegfalván hagyománya van ennek az erőpróbának, így idén is 60 nevezés érkezett a rendező Seishin Karateklubhoz.

„Klubtermi kihívásokkal indult a próbasorozat. Több feladatot teljesített a mezőny: medicinlabdával dobtak távolba, svájci labdán egyensúlyoztak, rúdon tartották magukat…

A futással már a természetben folytatódott verseny. Három korosztályban és különböző távokon.

A legkisebb, 5–8 éves gyerekekre 2, a 9–12 évesekre 4, a 13 éven felüliekre 5,5 km megtétele várt. Eközben különböző erőnléti és ügyességi feladatokat teljesítettek: ugrókötelezés, guggolás, súllyal nyomás – közölte lapunkkal Markovics János klubelnök. – A maga szintjén ez komoly kihívás volt mindenki számára. Mindannyian legyőzték önmagukat, túllépték saját határaikat. S ez ennek a versenynek, akárcsak a harcművészeteknek a célja.”