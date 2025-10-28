Sport

Képernyőn az AC Milan és a lévai kosarasok

Kedden Szlovákia–Magyarország női focimeccset is nézhetünk a tévében.

LABDARÚGÁS

16.00 – STVR ŠPORT: Szlovákia–Magyarország, női felkészülés

18.30 – NOVA SPORT 2: Frankfurt–Dortmund, Német Kupa

18.30 – NOVA SPORT 3: Heidenheim–Hamburg, Német Kupa

18.30 – SPORT 1: Lecce–Napoli, Serie A

20.00 – M4 SPORT: DVTK–Szeged-Csanád, MOL Magyar Kupa

20.45 – NOVA SPORT 2: St. Pauli–Hoffenheim, Német Kupa

20.45 – NOVA SPORT 3: Cottbus–Leipzig, Német Kupa

20.45 – NOVA SPORT 5: Grimsby–Brentford, angol Ligakupa

20.45 – NOVA SPORT 6: Wycombe–Fulham, angol Ligakupa

20.45 – SPORT 1: Atalanta–AC Milan, Serie A

21.00 – NOVA SPORT 4: Wrexham–Cardiff City, angol Ligakupa

JÉGKORONG

11.30 – JOJ ŠPORT 1: Topoľčany–Slovakia U18, SHL

18.00 – JOJ ŠPORT 1: Humenné–Dubnica, SHL

19.00 – SPORT 2: Färjestad–Timra, svéd bajnoki

23.05 – NOVA SPORT 1: Philadelphia–Pittsburgh, NHL

2.05 (szerda) – NOVA SPORT 1: Colorado–New Jersey, NHL

KOSÁRLABDA

17.30 – NOVA SPORT 6: Bnei Herzliya–Trapani, férfi BL

18.00 – NOVA SPORT 1: Levice–AEK, férfi BL

20.00 – NOVA SPORT 1: Alba Berlin–Nymburk, férfi BL

1.05 (szerda) – NOVA SPORT 2: Milwaukee–New York, NBA

4.05 (szerda) – NOVA SPORT 2: Golden State–LA Clippers, NBA

RÖPLABDA

18.00 – JOJ ŠPORT 2: Dinamo Bukarest–Strumica, férfi BL

TENISZ

11.00 – PREMIER SPORT 1 és 2: ATP, Párizs

14.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Pozsony

