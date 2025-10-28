Kedden Szlovákia–Magyarország női focimeccset is nézhetünk a tévében.
Képernyőn az AC Milan és a lévai kosarasok
LABDARÚGÁS
16.00 – STVR ŠPORT: Szlovákia–Magyarország, női felkészülés
18.30 – NOVA SPORT 2: Frankfurt–Dortmund, Német Kupa
18.30 – NOVA SPORT 3: Heidenheim–Hamburg, Német Kupa
18.30 – SPORT 1: Lecce–Napoli, Serie A
20.00 – M4 SPORT: DVTK–Szeged-Csanád, MOL Magyar Kupa
20.45 – NOVA SPORT 2: St. Pauli–Hoffenheim, Német Kupa
20.45 – NOVA SPORT 3: Cottbus–Leipzig, Német Kupa
20.45 – NOVA SPORT 5: Grimsby–Brentford, angol Ligakupa
20.45 – NOVA SPORT 6: Wycombe–Fulham, angol Ligakupa
20.45 – SPORT 1: Atalanta–AC Milan, Serie A
21.00 – NOVA SPORT 4: Wrexham–Cardiff City, angol Ligakupa
JÉGKORONG
11.30 – JOJ ŠPORT 1: Topoľčany–Slovakia U18, SHL
18.00 – JOJ ŠPORT 1: Humenné–Dubnica, SHL
19.00 – SPORT 2: Färjestad–Timra, svéd bajnoki
23.05 – NOVA SPORT 1: Philadelphia–Pittsburgh, NHL
2.05 (szerda) – NOVA SPORT 1: Colorado–New Jersey, NHL
KOSÁRLABDA
17.30 – NOVA SPORT 6: Bnei Herzliya–Trapani, férfi BL
18.00 – NOVA SPORT 1: Levice–AEK, férfi BL
20.00 – NOVA SPORT 1: Alba Berlin–Nymburk, férfi BL
1.05 (szerda) – NOVA SPORT 2: Milwaukee–New York, NBA
4.05 (szerda) – NOVA SPORT 2: Golden State–LA Clippers, NBA
RÖPLABDA
18.00 – JOJ ŠPORT 2: Dinamo Bukarest–Strumica, férfi BL
TENISZ
11.00 – PREMIER SPORT 1 és 2: ATP, Párizs
14.00 – ARENA SPORT 2: ATP Challenger, Pozsony
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.