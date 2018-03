Kedden döntenek a rimaszombati fociakadémiáról

Rimaszombat | A rimaszombati képviselő-testület jövő kedden dönt arról, létrejön-e az együttműködés a városi futballklub és a Diósgyőr között. A DVTK közel 5 millió eurót fektetne a Rimaszombatban létrehozandó futballakadémiába.

A tervezett együttműködésről először januárban érkeztek hírek, akkor derült ki, hogy éppen Rimaszombat lehet a helyszíne az NB I-es klub szlovákiai akadémiájának. A Diósgyőr még tavaly nyáron kapott 10 milliárd forintos állami támogatást, amelyből 1,5 milliárd forintot fordíthatnak egy határon túli akadémia létrehozására.

„Zajlanak a tárgyalások a város és a diósgyőri klub, illetve az általuk létrehozott Borsodsport Invest Kft. között. Rimaszombat polgármestere egy öttagú bizottságot hozott létre, hogy vizsgálják meg az együttműködés lehetőségeit. A bizottság úgy ítélte meg, az együttműködés reális, és azt az ajánlást tette, hogy tárgyaljon róla a képviselő-testület” – tájékoztatta lapunkat Miroslav Bitala, a rimaszombati futballklub ügyvezetője, egyben városi képviselő.

Bitala is tagja volt az említett bizottságnak, amely 4:1 arányban az együttműködésre szavazott. Az anyag ezután a teljesen más összetételű városi tanács elé került, ahol 5:0 arányban támogatták a diósgyőri projektet. Ez azt jelenti, hogy a 18 tagú testületből legalább kilenc képviselő az együttműködés mellett áll. „Azok közül, akikkel beszéltem, még legalább négyen támogatják a dolgot – mondta Bitala. – Néhányan még hezitálnak, és olyanok is vannak, akik teljesen feleslegesen a nemzetiségi kérdést is bele akarják keverni az ügybe.”

Ha a keddi testületi ülésen a képviselők bizalmat szavaznak a diósgyőri projektnek, megalakulhat az MFA („városi futballakadémia”) Kft., és elkészülhet a társasági szerződés a két fél között.

„A Diósgyőr átvenné az egész klubot, az alkalmazottakat, a játékosokat és az edzőket is” – hangsúlyozta Miroslav Bitala. A meghatározatlan időre kötött szerződés része lenne az a kitétel is, hogy a város által bérbe adott telkeket nem lehetne más célokra felhasználni, csak labdarúgásra. A tervek szerint a jelenlegi stadiont felújítanák – úgy tudjuk, hasonló létesítmény jöhetne létre, mint Poprádon –, az edzőpályákat is rendbe raknák, és egy vagy két új edzőpálya is ki lenne alakítva a stadion környékén.

Bitala lapunk kérdésére azt is elmondta, hogy az említett 1,5 milliárd forintos összeg már a diósgyőri klub számláján van, tehát egy esetleges magyarországi kormányváltás sem lehet kihatással az együttműködésre.

Az MFA-nak az A csapat is a része lenne, amely jelenleg a III. liga közép-szlovákiai csoportjában szerepel, Megmaradnának a piros, fehér, fekete klubszínek és a fekete sas is a klubcímerben. „A Diósgyőrnek már több akadémiája is van, amelyeknek megmaradt az autonómiájuk, csak anyagilag és futballmetodikai szempontból irányítja őket a miskolci klub” – magyarázta Bitala.

Az akadémia az utánpótlásképzésre helyezné a hangsúlyt, a hosszú távú tervek egyik fő prioritása, hogy a diákcsapatok az I. ligában maradjanak, az ificsapatok pedig kerüljenek fel az élvonalba. Ehhez az is kellene, hogy az A csapat a második vonalban játsszon, mert a Szlovák Labdarúgó-szövetség szabályai szerint egy ificsapat csak akkor szerepelhet a legfelsőbb osztályban, ha a klub felnőttcsapata minimum II. ligás.

Rimaszombatban az utánpótlás keretén belül jelenleg 13 fiú- és 2 lánycsapat működik, ez összesen 240 tizenkilenc éven aluli gyereket jelent. „Ha létrejön az akadémia, akkor ez a bázis még bővülhet. Ezzel a környék klubjainak is segíthetünk” – tette hozzá Bitala.