Keane: Három játékosom van, aki sosem hagyja abba a futást

Higgadtság az öltözőben

De ne szaladjunk ennyire előre, térjünk vissza a salzburgi estéhez, amelyen az első félidő kimondottan rosszul sikerült az FTC-nek: a hazaiak egyetlen kaput eltaláló lövése után hátrányba került, Varga Barnabás pedig tizenegyest hibázott.

„Csak annyit kértem a szünetben, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy nem sikerült gólt szereznünk. Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítményt nyújtottak a meccs egészét tekintve”

– hárította el a dicséretet Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője.

Védencei ugyanis sokkal nagyobb elánnal jöttek ki a folytatásra, nyolc perc alatt három gólt szerezve lényegében eldöntötték a meccset, még ha az osztrákok szépítése után egy rövidebb játékszakasz erejéig a levegőben is lógott az egyenlítés.

„Három olyan középpályásom van, aki soha nem hagyja abba a futást: Zachariassen, Kanichowsky és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt”

– mondta az ír szakember.