Ferencvárosi részről érthetően mindenki boldogan nyilatkozott, miután a csapat hátrányból fordítva 3:2-re nyerni tudott Salzburgban a labdarúgó EL 3. játéknapján.
Keane: Három játékosom van, aki sosem hagyja abba a futást
Hogyisne: három meccs után 7 ponttal, a 7. helyen áll az Európa-liga tabelláján a Fradi, két hét múlva pedig azt a Ludogorecet fogadja, amelyet a legalacsonyabban rangsorolnak nyolc ellenfele közül. Egy esetleges újabb győzelemmel a zöld-fehérek elérnék a 10 pontos határt, amely a főtábla tavalyi bevezetésekor elégnek bizonyult a továbbjutásra. És négy mérkőzésük még hátra is lesz…
Higgadtság az öltözőben
De ne szaladjunk ennyire előre, térjünk vissza a salzburgi estéhez, amelyen az első félidő kimondottan rosszul sikerült az FTC-nek: a hazaiak egyetlen kaput eltaláló lövése után hátrányba került, Varga Barnabás pedig tizenegyest hibázott.
„Csak annyit kértem a szünetben, hogy folytassuk, mert láttam, hogy jól játszunk annak ellenére, hogy nem sikerült gólt szereznünk. Megvolt a tervünk, tudtuk, hogy mire számíthatunk a riválistól és próbáltuk végig azt játszani, amit elterveztünk, a srácok pedig kiváló teljesítményt nyújtottak a meccs egészét tekintve”
– hárította el a dicséretet Robbie Keane, a Fradi vezetőedzője.
Védencei ugyanis sokkal nagyobb elánnal jöttek ki a folytatásra, nyolc perc alatt három gólt szerezve lényegében eldöntötték a meccset, még ha az osztrákok szépítése után egy rövidebb játékszakasz erejéig a levegőben is lógott az egyenlítés.
„Három olyan középpályásom van, aki soha nem hagyja abba a futást: Zachariassen, Kanichowsky és Ötvös Bence. Mindhárman kiválóan játszottak, különösen a második félidő első 20-25 percét emelném ki velük kapcsolatban, hiszen az elveszített labdák visszaszerzésében nagyszerűen teljesítettek, de Zachariassen ekkor szerezte a gólját is. Számítottunk rá, hogy az ő védők közötti befutásaiból lehetnek majd helyzeteink és ez így is történt”
– mondta az ír szakember.
Plusz motiváció
A norvég játékos több, mint két hónap után került be újra a kezdőcsapatba:
„Szerettem volna bizonyítani és jó érzéssel tölt el, hogy hatással tudtam lenni a mérkőzésre. Végig jól játszottunk, az első kapott gólunk pedig egy kicsit szerencsétlen volt. A szünet után megerősödve tértünk vissza a pályára, és megérdemelten győztünk. A szurkolóink óriási erőt adtak nekünk, úgy buzdítottak, mintha otthon lettünk volna, köszönjük nekik ezt az estét.”
Pedig a szurkolói különvonat megállítása, több órás várakoztatása majd visszafordítása után nagyon sok ferencvárosi drukker el sem jutott a Red Bull Arénába. Az osztrák hatóságok döntése – melyet utóbb a pirotechnikai eszközök használatával és a „nem megfelelő viselkedéssel” indokoltak – minden érintett szerint plusz motivációt jelentett a számukra.
„Feltüzelte a csapatot, hogy ők nem lehettek itt. Szomorúan vettük tudomásul, de nekünk a futballal kellett foglalkoznunk. Értük is küzdöttünk ezen a meccsen”
– fogalmazott Ötvös.
A csapatkapitány Dibusz Dénes szerint a határon történteket a klubnál magasabb szinte(ke)n kellene majd rendezni.
„Végig nyílt volt az összecsapás, ugyanakkor hittünk benne, hogy meglesznek a lehetőségeink, mert éreztük, hogy ez a Salzburg nem jobb nálunk. Nagyon örülünk a hét pontnak, ha otthon a Razgrad ellen újabb hármat szerzünk, akkor az már szinte továbbjutást is érne. Remélem, hogy a szurkolóinkat is lelkesíti ez, és újra telt ház előtt fogunk majd játszani.”
A kapus volt a Slovan legjobbja
Míg a Konferencialiga első körében a Strasbourgot komolyan megszorongatta a Slovan, csütörtök este Alkmaarban szinte csak védekezett a sorozat második játéknapján. Legjobbja egyértelműen a kapus Dominik Takáč volt, aki tíz védéssel, közte egy büntető hárításával tartotta meccsben a csapatát az AZ 1:0-ás győzelme alkalmával.
„Örülök, hogy jól ment a védés, de csapatként nem volt ideális a teljesítményünk. Tudtuk, hogy a hollandok jók a labdával és hogy komoly pressinget játszanak, de így is sajnálom, hogy nem alakítottunk ki helyzeteket elöl
– nyilatkozta Takáč, hozzátéve, a viharos szélben és esőben egyetlen labdát sem mert megfogni, mindet a mezőnybe ütötte ki. –
Előre hozták a kezdési időpontot 21 óráról 18.45-re, de kora délután arról is szó volt, hogy péntekre csúszhat a mérkőzésünk az időjárás miatt. Senkinek nem volt egyszerű a dolga, de a feltételek egyformák voltak.”
A Slovan két hét múlva a finn Kuopio otthonában lép pályára. (TASR)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.